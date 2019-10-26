Эмери прокомментировал выступления Пепе в «Арсенале»

сегодня, 09:06

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал выступления вингера после матча «канониров» с «Виторией» в Лиге Европы. Отметим, что в этой встрече Пепе вышел на замену и принес «Арсеналу» победу, забив два гола.

Пепе сыграл 20 минут, забил два гола и помог нам победить, это важно для него и для «Арсенала». Надеюсь, на тренировке в субботу и в воскресном матче АПЛ он продолжит действовать хорошо. Ему нужно получать уверенность благодаря тренировкам. Также ему нужно чувствовать себя комфортно рядом с партнерами по команде. Если говорить о выступлениях Пепе, нам не следует заглядывать далеко в будущее. Нужно сфокусироваться на ближайшем будущем. У Пепе есть нужные качества, у него хорошая скорость. К тому же он скромный парень, а это самая главная характеристика для того, чтобы он мог прогрессировать в «Арсенале».

Напомним, что Пепе признали лучшим игроком недели в Лиге Европы благодаря его голам в матче с «Виторией».