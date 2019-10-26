Соболев: «В 18 лет я мог попасть в ЦСКА и „Локомотив“»

Форвард «Крыльев Советов» рассказал, что в 18 лет получил отказ от ЦСКА , «Локомотива» и «Анжи».

Когда я был в ЦСКА и в «Локомотиве» на просмотре всегда был отказ. Потом приехал в «Анжи», первый сбор, уже выдали экипировку, уже фотографировался, однако в итоге отправили меня домой. Были мысли, если меня не возьмут в «Томь», надо завершать карьеру.

Клуб должен был платить компенсацию в размере 200 тысяч рублей барнаульскому «Динамо», воспитанником которого я был. В Томске сказали, что не готовы платить эти деньги, поэтому эту компенсацию заплатили мои родители.