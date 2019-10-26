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Соболев: «В 18 лет я мог попасть в ЦСКА и „Локомотив“»

сегодня, 17:48

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, что в 18 лет получил отказ от ЦСКА, «Локомотива» и «Анжи».

Когда я был в ЦСКА и в «Локомотиве» на просмотре всегда был отказ. Потом приехал в «Анжи», первый сбор, уже выдали экипировку, уже фотографировался, однако в итоге отправили меня домой. Были мысли, если меня не возьмут в «Томь», надо завершать карьеру.

Клуб должен был платить компенсацию в размере 200 тысяч рублей барнаульскому «Динамо», воспитанником которого я был. В Томске сказали, что не готовы платить эти деньги, поэтому эту компенсацию заплатили мои родители.

Недавно появлялись слухи о том, что на Соболева претендует МЮ

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 874
сегодня в 19:35
Можно сейчас переходить.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   244 / 874
сегодня в 19:06
От меня тоже все отказываются, даже смотреть не хотят, если честно
azures
azures
   69 / 874
сегодня в 18:15
Вовремя они отказали.
drug01
drug01
   98 / 874
сегодня в 18:01
Были времена???
Василий 50
Василий 50
   319 / 874
сегодня в 18:00
Лучше синица в руках.
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