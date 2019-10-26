Ойеволе: «Мы выиграли за счет самоотдачи»

Защитник «Тамбова» , который был признан лучшим игроком матча 14-го тура РПЛ с «Уфой» (3:0), в эфире «Матч Премьер» поделился впечатлениями от игры.

Мы выиграли за счет самоотдачи. Старались очень внимательно сыграть в обороне, ну и впереди реализовали свои моменты.

Что касается гола, то мы отрабатываем стандарты на тренировках. Хотя на самом деле я не выполнил установку и побежал не в свою зону, но получилось хорошо.

Мы всю неделю готовились к схеме с двумя нападающими у «Уфы», так что сюрпризом расстановка соперника не стала. Ожидали, что Кротов начнет с первых минут. Хорошо, что он вышел во втором тайме, нам стало немного полегче. Кротов — быстрый игрок, открывается за спину. Если бы он с начала матча вышел, то нам было бы гораздо труднее.

Я бы не сказал, что «Тамбов» показал свою лучшую игру в сезоне. По счету — да, по игре — нет.