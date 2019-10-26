Спортивный директор «Тамбова»: «Сегодняшняя победа - заслуга Григоряна»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победу «волков» в матче 14-го тура РПЛ против «Уфы»:

По игре сегодня было практически то же самое, что и в предыдущих матчах. Все, что сейчас происходит, - это работа и вклад Григоряна, новый тренерский штаб не успел бы за три дня что-то сделать. Практически тот же состав был выставлен, никаких серьезных изменений в тактике я не увидел. Если бы там, например, вместо схемы 5-3-2 команда сыграла 4-4-2 или 4-3-3, я бы сказал, что это заслуга нового тренера, а так сыграло то, что сделал Григорян, хочу сказать ему спасибо за это.

Новый тренерский штаб провел отличную работу по психологии, потому что после увольнения тренера всегда игрокам непросто. Григорян сам понимал, что нужна перезарядка, новый мозг команде.