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Шалимов: «Обидная ничья для „Ахмата“»

сегодня, 18:49
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом».

Обидная ничья для нас. Есть вещи, которые мы регулярно обсуждаем, но они пока не выполняются. Мы не должны отдавать сопернику легкие мячи. При ответном голе нужно было просто держать мяч. Эти вещи мы проговаривали. Но, видимо, один раз сказать — маловато, будем поправлять такие вещи.

Команда должна комфортно контролировать мяч, и у нас была такая возможность. «Арсенал» подустал, могли контролировать спокойно. Если бы мы это сделали, победа была бы за нами.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   83 / 874
сегодня в 19:13
У Игорька все время : я говорил и мы проговаривали. А сказать типа , что я виноват и не наладил пока игру , это не про Шалимова.
EAGinLE
EAGinLE
   78 / 874
сегодня в 19:06
Грубо играл Ахмат . Удаление должно было быть раньше .
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   687 / 874
сегодня в 19:03
Игра чуток налаживается после Рахимова,чувствуется,что Шслимов работает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 874
сегодня в 18:59
Не может быть, чтобы Шалимов не лизнул. Наверняка же сказал что-нибудь вроде: "Если бы Рамзан Ахматович сам тренировал клуб, был бы разгром "Арсенала"".
Остапчук 67
Остапчук 67
   230 / 874
сегодня в 18:59
Играть нужно до конца.
Romkurch
Romkurch
   330 / 874
сегодня в 18:59
Пора в пердив с такой игрой.
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