Шалимов: «Обидная ничья для „Ахмата“»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом».

Обидная ничья для нас. Есть вещи, которые мы регулярно обсуждаем, но они пока не выполняются. Мы не должны отдавать сопернику легкие мячи. При ответном голе нужно было просто держать мяч. Эти вещи мы проговаривали. Но, видимо, один раз сказать — маловато, будем поправлять такие вещи.

Команда должна комфортно контролировать мяч, и у нас была такая возможность. «Арсенал» подустал, могли контролировать спокойно. Если бы мы это сделали, победа была бы за нами.