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«Реал» готов приобрести Мбаппе за 300 млн евро

сегодня, 20:26

Мадридский «Реал» хочет подписать летом следующего года нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Французский форвард - приоритетная трансферная цель «сливочных». За него «Реал» готов заплатить 300 миллионов евро. Сообщается, что поспособствовать переходу могут напряженные отношения между Мбаппе и главным тренером «Пари Сен-Жермен» Томасом Тухелем.

Ранее стало известно, что «Ювентус» готов предложить за Мбаппе 380 млн евро.

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Все комментарии
allemz
allemz ответил juvenale
   27 / 858
сегодня в 21:21
так 380 это с с зарплатой...никогда Юве не заплатит за игрока 300 млн
Ну за престарелого Игуаина 90 лямов выложили запросто, как и за гея сотку.
shur
shur ответил ЮЗИК
   369 / 858
сегодня в 21:13
Неймар нервно курит в сторонке
...не а, Месси закурил,тут уж не по силам соперничать,это не Рональду,да
и возраст уже тот!
juvenale
juvenale ответил allemz
   19 / 858
сегодня в 21:10
Слабо, cиньора все 380 лямов предлагает!)
так 380 это с с зарплатой...никогда Юве не заплатит за игрока 300 млн
juvenale
juvenale ответил GYTSYL
   19 / 858
сегодня в 21:09
кабинет может и за лярд купить,только ради чего?
фанат с аватаркой ббилана что-то пишет про кабинет))если Ювентус кабинет,то твой ббилан тройной кабинетище хахаха
ЮЗИК
ЮЗИК
   209 / 858
сегодня в 20:59
Неймар нервно курит в сторонке
GYTSYL
GYTSYL ответил allemz
   375 / 858
сегодня в 20:54
Слабо, cиньора все 380 лямов предлагает!)
кабинет может и за лярд купить,только ради чего?
VIPded
VIPded
   41 / 858
сегодня в 20:44
Битва мешков в самом разгаре...)))
AMaaa_777
AMaaa_777
   90 / 858
сегодня в 20:38
Откуда такие цифры..
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 858
сегодня в 20:37
Неймар - это отвлекающий маневр
League1
League1
   275 / 858
сегодня в 20:32
Всем нужен Мбапа.
Но если ПСЖ по настоящему амбициозный клуб, то он не должен никуда продавать Мбапу.
allemz
allemz
   27 / 858
сегодня в 20:31
Слабо, cиньора все 380 лямов предлагает!)
Сантус
Сантус
   50 / 858
сегодня в 20:31
Мда..лямы как фантики...)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   467 / 858
сегодня в 20:30
Надо провести аукцион. Пока в лидерах Ювентус. Кто больше?
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