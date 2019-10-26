«Реал» готов приобрести Мбаппе за 300 млн евро

Мадридский «Реал» хочет подписать летом следующего года нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Французский форвард - приоритетная трансферная цель «сливочных». За него «Реал» готов заплатить 300 миллионов евро. Сообщается, что поспособствовать переходу могут напряженные отношения между Мбаппе и главным тренером «Пари Сен-Жермен» Томасом Тухелем.
Ранее стало известно, что «Ювентус» готов предложить за Мбаппе 380 млн евро.
и возраст уже тот!
и возраст уже тот!
Но если ПСЖ по настоящему амбициозный клуб, то он не должен никуда продавать Мбапу.
Но если ПСЖ по настоящему амбициозный клуб, то он не должен никуда продавать Мбапу.