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Лэмпард: «Я восхищен Пулишичем»

сегодня, 08:09
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли2 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал отличную игру своего полузащитника Кристиана Пулишича, оформившего хет-трик в матче с «Бернли». 

Я восхищён им. Вокруг Кристиана постоянно ходят разговоры из-за стоимости его трансфера и звёздного статуса в сборной США.

Я знаю его историю и то, с какими трудностями бывают связаны такие переходы. Кроме этого, летом он выступал за свою национальную сборную и имел всего неделю на отдых.

Я хотел, чтобы он адаптировался постепенно, предоставляя ему игровые минуты по мере адаптации. Он играл в нескольких играх в этом сезоне в основе, но в полузащите у нас высочайшая конкуренция, и каждый, кто попадает в состав, должен демонстрировать свой максимум. До недавнего времени Кристиан был более эффективен, выходя на замены. Сегодня же он полностью заслужил попадание в старт и показал фантастическую игру, принеся победу команде.

Я вижу его каждый день и знаю, насколько он силён. Само собой, ему есть ещё чему учиться, но не забывайте, что ему всего 21 год, и то же можно сказать о любом молодом игроке. Он также прекрасно это понимает и впитывает всё, над чем мы ежедневно работаем на тренировках.

Я хочу видеть это от каждого игрока атаки. Они должны нести угрозу воротам соперника, действовать остро и эффективно реализовывать создаваемые моменты. Сегодня Кристиан продемонстрировал образец такой игры.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
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сегодня в 08:26
Будем им восхищаться, когда он хеттрик скоминопулю положит
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