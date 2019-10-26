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«Байер» и «Вердер» сыграли вничью

сегодня, 21:25
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«Байер» и «Вердер» не смогли выявить победителя в рамках 9-го тура Бундеслиги.

Леверкузен, стадион Бай-Арена

«Байер» - «Вердер» 2:2 (1:1)
Голы: Топрак 4 (автогол), Аларио 58 - Рашица 40, Классен 48

«Байер»: Градецки, Бендер, Бендер (Драгович 24), Та, Беллараби, Баумгартлингер (Похьянпало 89), Демирбай (Сампайо Фильо 62), Вайзер, Амири, Аларио, Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.

«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Топрак, Гросс, Фридль, Эггештайн, Шахин, Классен, Биттенкурт (Баргфреде 90+2), Рашица (Голлер 80), Саржент (Эггестейн 86)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

Предупреждения: Бендер 51, Классен 76, Аларио 88

В другом матче игрового дня «Бавария» обыграла «Унион».

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