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Н’Жи: «Обе команды играли хорошо»

сегодня, 18:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи прокомментировал победу над ЦСКА.

Напомним, что Н’Жи стал автором единственного гола в матче.

Обе команды играли хорошо. У нас были хорошие возможности забить. К счастью, одним моментом удалось воспользоваться и я забил такой важный гол.

В концовке был еще один момент. Когда очень быстро нужно принимать решение, то всегда сложнее. Видел, что вратарь упал, но пробил неправильно.

У нас кое-что поменялось. Тренировки более интенсивные, больше теории. У нас команда единая, и мы всегда стараемся играть на победу.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответил Kurt Bekelman
   464 / 864
сегодня в 19:17
и, вообще, что у тебя с ударами...почему ты, игрок группы атаки, бить по воротам не умеешь...?
Потому что барахло.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   177 / 864
сегодня в 19:14
и, вообще, что у тебя с ударами...почему ты, игрок группы атаки, бить по воротам не умеешь...?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   177 / 864
сегодня в 19:06
ну последние 15 минут хоть футбол какой-то увидели...а так...это просто трындец
Теперь всегда так будем играть? Пофиг на голы - главное не пропустить?))))
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