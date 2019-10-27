Н’Жи: «Обе команды играли хорошо»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи прокомментировал победу над ЦСКА.
Напомним, что Н’Жи стал автором единственного гола в матче.
Обе команды играли хорошо. У нас были хорошие возможности забить. К счастью, одним моментом удалось воспользоваться и я забил такой важный гол.
В концовке был еще один момент. Когда очень быстро нужно принимать решение, то всегда сложнее. Видел, что вратарь упал, но пробил неправильно.
У нас кое-что поменялось. Тренировки более интенсивные, больше теории. У нас команда единая, и мы всегда стараемся играть на победу.
Теперь всегда так будем играть? Пофиг на голы - главное не пропустить?))))
Теперь всегда так будем играть? Пофиг на голы - главное не пропустить?))))