Н’Жи: «Обе команды играли хорошо»

Нападающий «Динамо» прокомментировал победу над ЦСКА .

Напомним, что Н’Жи стал автором единственного гола в матче.

Обе команды играли хорошо. У нас были хорошие возможности забить. К счастью, одним моментом удалось воспользоваться и я забил такой важный гол.

В концовке был еще один момент. Когда очень быстро нужно принимать решение, то всегда сложнее. Видел, что вратарь упал, но пробил неправильно.

У нас кое-что поменялось. Тренировки более интенсивные, больше теории. У нас команда единая, и мы всегда стараемся играть на победу.