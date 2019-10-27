Азмун: «У меня хорошее взаимопонимание с Дзюбой»

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ :

Матч получился нелегким. Мы играли против сильной команды с хорошим тренером. Мы хорошо проанализировали игру соперника и сами сыграли хорошо, четко выполняли установку.

Мы – одна команда, должны действовать в интересах команды. Даже выходя вдвоем на одного вратаря всегда нужно отдавать передачу на того, кто находится в более выгодной позиции.

Главное, что мы хорошо друг друга понимаем и у нас хорошее взаимопонимание. До игры мы обговаривали, что нужно внимательнее действовать на подборах. Мы действовали в соответствии с той задачей, которая была нам дана.