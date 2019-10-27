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Азмун: «У меня хорошее взаимопонимание с Дзюбой»

сегодня, 17:14
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ:

Матч получился нелегким. Мы играли против сильной команды с хорошим тренером. Мы хорошо проанализировали игру соперника и сами сыграли хорошо, четко выполняли установку.

Мы – одна команда, должны действовать в интересах команды. Даже выходя вдвоем на одного вратаря всегда нужно отдавать передачу на того, кто находится в более выгодной позиции.

Главное, что мы хорошо друг друга понимаем и у нас хорошее взаимопонимание. До игры мы обговаривали, что нужно внимательнее действовать на подборах. Мы действовали в соответствии с той задачей, которая была нам дана.

Ранее свое мнение про игру высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
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сегодня в 17:25
А что толку, весь сезон только моменты порешь)
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