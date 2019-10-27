ГлавнаяНовости

Дзюба: «В первом тайме игра шла под нашу диктовку»

сегодня, 17:25
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Первый тайм мы провели довольно уверенно, игра шла под нашу диктовку. Во втором тайме ситуация на поле стала немного более нервозной, самарцы стали проводить больше времени с мячом, пошли подачи, прострелы, дальние удары. Каких-то супермоментов у них не было — разве что дальний удар Гацкана можно выделить. Еще удар головой Соболева, хотя он наносил его в статике, было довольно сложно. Но в целом, мне кажется, наша защита справилась. Мы могли снять все вопросы в этой игре намного раньше. 

Набрали три очка в Самаре — это очень важно, поскольку и «Ростов» победил вчера, и «Локомотиву» предстоит игра со «Спартаком». Нам больше нельзя терять очки — и так уже много надарили.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Азмун: «У меня хорошее взаимопонимание с Дзюбой»
Сегодня, 17:14 Комментарии1
Тренер «Крыльев» - о «Зените»: «Настоящая чемпионская игра»
Сегодня, 16:45 Комментарии3
Нигматуллин: «„Локо“ — фаворит в матче со „Спартаком“»
Сегодня, 16:21 Комментарии3
Семак: «Хорошо играли. Первый тайм был образцово-показательным»
Сегодня, 16:17 Комментарии6
Обухов: «Конечно, „Спартак-2“ — хорошая команда»
Сегодня, 14:00 Комментарии3
Сигурдссон: «Я, как и Магнуссон, понимаю всех, а все понимают меня»
Сегодня, 13:24 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   139 / 847
сегодня в 17:45
АРТЁМ ДУДИТЬ УМЕЕТ ....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100