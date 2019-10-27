Дзюба: «В первом тайме игра шла под нашу диктовку»

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Первый тайм мы провели довольно уверенно, игра шла под нашу диктовку. Во втором тайме ситуация на поле стала немного более нервозной, самарцы стали проводить больше времени с мячом, пошли подачи, прострелы, дальние удары. Каких-то супермоментов у них не было — разве что дальний удар Гацкана можно выделить. Еще удар головой Соболева, хотя он наносил его в статике, было довольно сложно. Но в целом, мне кажется, наша защита справилась. Мы могли снять все вопросы в этой игре намного раньше.

Набрали три очка в Самаре — это очень важно, поскольку и «Ростов» победил вчера, и «Локомотиву» предстоит игра со «Спартаком». Нам больше нельзя терять очки — и так уже много надарили.