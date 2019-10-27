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«Болонья» добыла победу в матче с «Сампдорией»

сегодня, 16:26
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 1Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Болонья» на своем поле обыграла «Сампдорию». После этой победы красно-синие подымутся на 12 строчку, «блучеркьяти» замыкают турнирную таблицу.

Болонья, стадион Ренато ДальАра

«Болонья» - «Сампдория» 2:1 (0:0)
Голы: Паласио 48, Бани 78 - Габбьядини 64

«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Бани, Крейчи, Поли (Шутен 72), Джемайли (Сантандер 67), Ольсен (Орсолини 55), Сориано, Сансоне, Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурильо, Колли, Мурру, Лерис (Депаоли 46), Виейра, Бертолаччи (Экдаль 46), Янкто (Капрари 63), Габбьядини, Квальярелла
Главный тренер: Раньери Клаудио.

Предупреждения: Берешиньски 73, Мурру 77, Шутен 83, Колли 87

В прошлом матче «Болонья» уступила лидеру Серии А «Ювентусу».

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Brugzash
Brugzash
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сегодня в 16:31
Болонью с победой!
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