«Болонья» добыла победу в матче с «Сампдорией»

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Болонья» на своем поле обыграла «Сампдорию». После этой победы красно-синие подымутся на 12 строчку, «блучеркьяти» замыкают турнирную таблицу.
Болонья, стадион Ренато ДальАра
«Болонья» - «Сампдория» 2:1 (0:0)
Голы: Паласио 48, Бани 78 - Габбьядини 64
«Болонья»: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Бани, Крейчи, Поли (Шутен 72), Джемайли (Сантандер 67), Ольсен (Орсолини 55), Сориано, Сансоне, Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурильо, Колли, Мурру, Лерис (Депаоли 46), Виейра, Бертолаччи (Экдаль 46), Янкто (Капрари 63), Габбьядини, Квальярелла
Главный тренер: Раньери Клаудио.
Предупреждения: Берешиньски 73, Мурру 77, Шутен 83, Колли 87
В прошлом матче «Болонья» уступила лидеру Серии А «Ювентусу».