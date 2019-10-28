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«Осасуна» обыграла «Валенсию», Черышев получил желтую карточку

сегодня, 00:52
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)3 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Валенсия» на выезде уступила «Осасуне» в матче 10-го тура Примеры.

«Валенсия» расположилась на 12 месте (13 очков), а «Осасуна» занимает 9 позицию (14 пунктов).

Памплона, стадион Эль Садар

«Осасуна» - «Валенсия» 3:1 (1:1)
Голы: Ойер 34, Карлос Кастро 48, Эступиньян Тенорио 80 - Родриго 14

«Осасуна»: Рубен, Начо Видаль, Эрнандес Умпьеррес, Навас, Эступиньян Тенорио, Торрес (Кастельяно 77), Ойер, Брашанац, Гарсиа, Адриан (Кардона 58), Авила (Перес 86)
Главный тренер: Аррасате Хагоба.

«Валенсия»: Хауме, Рендалл Коррейя, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Кондогбиа (Ферран Торрес 69), Парехо, Черышев (Гомес 65), Родриго, Гамейро (Коклен 86)
Главный тренер: Селадес Альберт.

Предупреждения: Черышев 42, Ойер 55

Удаление: Родриго 29

В другом матче игрового дня «Севилья» обыграла «Хетафе».

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Romkurch
Romkurch
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сегодня в 00:57
Осасуну с победой!
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