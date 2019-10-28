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Стротман: «ПСЖ — команда из другого чемпионата»

сегодня, 09:42
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман прокомментировал поражение от ПСЖ в матче 11-го тура Лиги 1.

Даже не знаю, что сказать. Поговорим с командой об этом завтра, пока трудно судить. Первый тайм вышел плохим. Мы допустили слишком много ошибок. Во втором тайме играли лучше, но уступая 0:4 ПСЖ, сложно что-то изменить. Если вы смотрели матч, то заметили, что ПСЖ сильнее нас во многих аспектах.

Можно рассказывать фанатам, что вы будете играть агрессивно, но если вы не успеваете за соперником, то сделать это сложно. Для меня ПСЖ — это команда из другого чемпионата.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
   20 / 875
сегодня в 10:11
скоро роналду придет в псж за "новым вызовом")
Zenit_84
Zenit_84
   225 / 875
сегодня в 10:06
С другой планеты
BBK33
BBK33
   567 / 875
сегодня в 09:59
В АПЛ бы попробовали поиграть, где любой аутсайдер может разорвать на британский флаг.
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