Стротман: «ПСЖ — команда из другого чемпионата»

Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман прокомментировал поражение от ПСЖ в матче 11-го тура Лиги 1.
Даже не знаю, что сказать. Поговорим с командой об этом завтра, пока трудно судить. Первый тайм вышел плохим. Мы допустили слишком много ошибок. Во втором тайме играли лучше, но уступая 0:4 ПСЖ, сложно что-то изменить. Если вы смотрели матч, то заметили, что ПСЖ сильнее нас во многих аспектах.
Можно рассказывать фанатам, что вы будете играть агрессивно, но если вы не успеваете за соперником, то сделать это сложно. Для меня ПСЖ — это команда из другого чемпионата.