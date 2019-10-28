Стротман: «ПСЖ — команда из другого чемпионата»

Полузащитник «Марселя» прокомментировал поражение от ПСЖ в матче 11-го тура Лиги 1.

Даже не знаю, что сказать. Поговорим с командой об этом завтра, пока трудно судить. Первый тайм вышел плохим. Мы допустили слишком много ошибок. Во втором тайме играли лучше, но уступая 0:4 ПСЖ , сложно что-то изменить. Если вы смотрели матч, то заметили, что ПСЖ сильнее нас во многих аспектах.