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«Зенит» хочет приобрести защитника «Ромы»

сегодня, 22:02

«Зенит» заинтересован в покупке защитника «Ромы» Жуана.

Главный тренер римлян Паулу Фонсека не рассчитывает на 28-летнего бразильца, поэтому трансфер возможен уже в январе. Помимо питерцев, интерес к Жуану проявляют «Порту», «Торино» и «Сампдория».

Ранее стало известно, что полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло попал в сферу интересов некоторых топ-клубов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 877
сегодня в 23:00
Что то ....как то.....

14 октября
Жуан Жезус: «Если завтра придется выйти бороться с расизмом, готов быть в первом ряду»
28 октября
«Зенит» хочет приобрести защитника "Ромы" Жуана Жезуса»
Питер Ман
Питер Ман
   76 / 877
сегодня в 23:00
Федун на радостях от победы, от того, что помог Питеру, вновь тарасить утками бесперебойно начинает
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   32 / 877
сегодня в 22:49
Опять вылетела утка из Тарасовки.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
   222 / 877
сегодня в 22:37
Все эти вбросы уже давно не смешны ,как шутки Петросяна.
Объективное мнение
Объективное мнение
   133 / 877
сегодня в 22:35
Он же негр
Footbolista
Footbolista
   1 / 877
сегодня в 22:10
Что то зенит "пробило" на загорелых ребят)...а вираж в курсе?)...
Lazurny
Lazurny
   38 / 877
сегодня в 22:03
Вранье.
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