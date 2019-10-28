«Зенит» хочет приобрести защитника «Ромы»

«Зенит» заинтересован в покупке защитника «Ромы» Жуана.
Главный тренер римлян Паулу Фонсека не рассчитывает на 28-летнего бразильца, поэтому трансфер возможен уже в январе. Помимо питерцев, интерес к Жуану проявляют «Порту», «Торино» и «Сампдория».
Ранее стало известно, что полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло попал в сферу интересов некоторых топ-клубов.
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