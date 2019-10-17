Дзюба может продолжить карьеру в «Интере»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в Италии, об этом сообщает пресса.
В услугах российского форварда заинтересован миланский «Интер». Необходимость в новом нападающем у миланцев возникла после того, как Алексис Санчес перенёс операцию и выбыл из строя минимум на три месяца.
«Интер» готов подписать нового форварда уже в январе. В сферу интересов миланцев также входит нападающий «Челси» Оливье Жиру. Ещё одним вариантом был Марио Манджукич из «Ювентуса», но хорват уже согласовал условия контракта с «Миланом».
В последний день месяца победители групп и три игрока набравших наибольшее кол-во очков со вторых мест (итого 19 человек) сразятся в финальной группе. Все они уже в любом случае получат призы, однако финальная группа определит, кто какие именно.
Остальные участники тоже не будут скучать в последний день и разыграют в утешительной группе имени Заболотного последний двадцатый приз.
При желании, общий рейтинг тоже можно будет смотреть.
В последний день месяца победители групп и три игрока набравших наибольшее кол-во очков со вторых мест (итого 19 человек) сразятся в финальной группе. Все они уже в любом случае получат призы, однако финальная группа определит, кто какие именно.
Остальные участники тоже не будут скучать в последний день и разыграют в утешительной группе имени Заболотного последний двадцатый приз.
При желании, общий рейтинг тоже можно будет смотреть.
Если я правильно понял ...Интер игроками моложе 31 года вообще не интересуется....фишечка такая....
Давайте по-честноку....никто...никогда...в здравом уме и светлой памяти....не отправлялся впервые на 32-м году европы покарять.....
...и не надо....
Если я правильно понял ...Интер игроками моложе 31 года вообще не интересуется....фишечка такая....
Давайте по-честноку....никто...никогда...в здравом уме и светлой памяти....не отправлялся впервые на 32-м году европы покарять.....
...и не надо....
Интересный вариант замены Санчеса Дзюбой)))
Интересный вариант замены Санчеса Дзюбой)))
«И́нтер» — словацкий футбольный клуб, представляющий столицу страны Братиславу. На данный момент играет во второй по силе словацкой футбольной лиге.
«Интер» — российский профессиональный футбольный клуб из Черкесска. Основан в 2019 году. С сезона 2019/20 выступает в группе «Юг» первенства ПФЛ.
«И́нтер» — словацкий футбольный клуб, представляющий столицу страны Братиславу. На данный момент играет во второй по силе словацкой футбольной лиге.
«Интер» — российский профессиональный футбольный клуб из Черкесска. Основан в 2019 году. С сезона 2019/20 выступает в группе «Юг» первенства ПФЛ.