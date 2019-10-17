Дзюба может продолжить карьеру в «Интере»

сегодня, 12:17

Нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в Италии, об этом сообщает пресса.

В услугах российского форварда заинтересован миланский «Интер». Необходимость в новом нападающем у миланцев возникла после того, как Алексис Санчес перенёс операцию и выбыл из строя минимум на три месяца.

«Интер» готов подписать нового форварда уже в январе. В сферу интересов миланцев также входит нападающий «Челси» Оливье Жиру. Ещё одним вариантом был Марио Манджукич из «Ювентуса», но хорват уже согласовал условия контракта с «Миланом».