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Дзюба может продолжить карьеру в «Интере»

сегодня, 12:17

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в Италии, об этом сообщает пресса.

В услугах российского форварда заинтересован миланский «Интер». Необходимость в новом нападающем у миланцев возникла после того, как Алексис Санчес перенёс операцию и выбыл из строя минимум на три месяца. 

«Интер» готов подписать нового форварда уже в январе. В сферу интересов миланцев также входит нападающий «Челси» Оливье Жиру. Ещё одним вариантом был Марио Манджукич из «Ювентуса», но хорват уже согласовал условия контракта с «Миланом».

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   32 / 846
сегодня в 12:53
Какой ещё Интер? Дзюба в Зените много не передал приветов Федуну. За шиворот аутсайдерам ещё не один гол закинет. Гыгыгы
marse
marse
   496 / 846
сегодня в 12:52
Если только штакетник лбом забивать. В схему Конте он точно больше не впишется
juvenale
juvenale
   18 / 846
сегодня в 12:45
Хотя зенит посильнее миланского кабинета
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   76 / 846
сегодня в 12:45
Дзюба играет в проекте без истории
ОПС
ОПС
   231 / 846
сегодня в 12:45
А он хотел в АПЛ.
juvenale
juvenale
   18 / 846
сегодня в 12:45
кабинет еще одно дерево заберет)))
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   76 / 846
сегодня в 12:45
В Интере уже есть чернокожий Дзюба - Лукаку
Дрогба0707
Дрогба0707
   833 / 846
сегодня в 12:44
А сколко напов будет в Интере потом Лукаку Мартинес Дзюба и Икарди который в аренде сейчас еше Кавани берите🤣
ДАША Д
ДАША Д
   315 / 846
сегодня в 12:42
Весьма сомнительно.
Mikki
Mikki
сегодня в 12:42
Всем привет! В конкурсе прогнозов с ноября обновление - все участники случайным образом будут разделены на 16 групп. Все группы будут названы в честь легендарных футболистов. Новые участники будут также случайно раскидываться по группам.

В последний день месяца победители групп и три игрока набравших наибольшее кол-во очков со вторых мест (итого 19 человек) сразятся в финальной группе. Все они уже в любом случае получат призы, однако финальная группа определит, кто какие именно.

Остальные участники тоже не будут скучать в последний день и разыграют в утешительной группе имени Заболотного последний двадцатый приз.

При желании, общий рейтинг тоже можно будет смотреть.
Kirgudu
Kirgudu
   429 / 846
сегодня в 12:42
Чё Дзюба дурень переходить в продажный китайский Клуб?
Шуnя771
Шуnя771
   50 / 846
сегодня в 12:41
Это даже не смешно.. Манджукич, Жиру, Санчес... Дзюба))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 846
сегодня в 12:40
Дзюба может продолжить карьеру и в «Зените»....с вероятностью 99,9%.....

Если я правильно понял ...Интер игроками моложе 31 года вообще не интересуется....фишечка такая....

Давайте по-честноку....никто...никогда...в здравом уме и светлой памяти....не отправлялся впервые на 32-м году европы покарять.....

...и не надо....
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   33 / 846
сегодня в 12:37
Нафиг Дзюбе Интер, когда он играет в чемпионском клубе.
SHMEL
SHMEL
   107 / 846
сегодня в 12:36
А Дзюбе оно надо?Он любим в зените,твёрдый игрок основы с шикарной зарплатой,постоянно играет в еврокубках.Он наверное сам смеётся над этой новостью.
Виссарионович
Виссарионович
   172 / 846
сегодня в 12:36
Вот это шутки😂😂😂
Интересный вариант замены Санчеса Дзюбой)))
Т34
Т34
   19 / 846
сегодня в 12:35
Дзюба первый парень только в своей деревне. За околицей он никто, и звать его никак. Он это понимает и никуда не поедет.
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 846
сегодня в 12:33
Ох, ни х** себе! 😂😂😂
particular
particular
   6 / 846
сегодня в 12:29
Дзюба строго РПЛ-кий игрок... Возраст, безъязычие, менталитет, даже, при наличии шуток-прибауток, не позволят ему стать восходящей звездой Интера..:))
pele1981
pele1981
   604 / 846
сегодня в 12:28
Дзюба только в .опе может продолжить карьеру!
тумба-юмба
тумба-юмба
   339 / 846
сегодня в 12:27
Да кому в европе эта деревяха нужна.Но если перейдёт я буду только рад.Там ему быстро покажут ,что он есть ни кто,и звать его ни как.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   47 / 846
сегодня в 12:26
Скромновато, как-то . Ювентус - и не иначе !
Absinthe3
Absinthe3
   65 / 846
сегодня в 12:23
Прочел только заголовок. Предполагаю, что эти два Интера вступили в борьбу за Дзюбу:
«И́нтер» — словацкий футбольный клуб, представляющий столицу страны Братиславу. На данный момент играет во второй по силе словацкой футбольной лиге.
«Интер» — российский профессиональный футбольный клуб из Черкесска. Основан в 2019 году. С сезона 2019/20 выступает в группе «Юг» первенства ПФЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 846
сегодня в 12:22
Так до января и свой оклемается...
azures
azures
   78 / 846
сегодня в 12:19
Такую чушь даже читать не стоит.
igGA
igGA
   375 / 846
сегодня в 12:18
Ааа, это после АПЛ наверное.
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