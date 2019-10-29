«Барселона» готова отпустить Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно.
Хорватский хавбек встретился с руководством каталонского клуба и получил согласие на переход в другой клуб.
Ранее сообщалось, что «Интер» сделал предложение каталонцам по приобретению Ракитича.
По совокупности качеств, по объёму работы, по пользе для команды, по универсальности Ракитич, на момент , уступит разве, что Бускетсу .
Иван умнее Видаля и покрывает большее пространство , чем Артур.
И Ракитич, далеко ещё не отработанный материал.
Вы говорите Коутиньо стоит 100 ? а Ракитич --40 ?
Вы делаете Одессе смешно !
По совокупности качеств, по объёму работы, по пользе для команды, по универсальности Ракитич, на момент , уступит разве, что Бускетсу .
Иван умнее Видаля и покрывает большее пространство , чем Артур.
И Ракитич, далеко ещё не отработанный материал.
Вы говорите Коутиньо стоит 100 ? а Ракитич --40 ?
Вы делаете Одессе смешно !