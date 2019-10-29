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«Барселона» готова отпустить Ракитича

сегодня, 10:05

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно.

Хорватский хавбек встретился с руководством каталонского клуба и получил согласие на переход в другой клуб.

Ранее сообщалось, что «Интер» сделал предложение каталонцам по приобретению Ракитича.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   334 / 889
сегодня в 11:01
Отличный трансфер будет если состоится, к тому же хорваты хорошо приживаются в "Интере"
AMaaa_777
AMaaa_777
   123 / 889
сегодня в 10:52
Зря они так с Иваном поступают
Roman73
Roman73
   881 / 889
сегодня в 10:16
Напрасно это Барса, меня не слушается .
По совокупности качеств, по объёму работы, по пользе для команды, по универсальности Ракитич, на момент , уступит разве, что Бускетсу .
Иван умнее Видаля и покрывает большее пространство , чем Артур.
И Ракитич, далеко ещё не отработанный материал.
Вы говорите Коутиньо стоит 100 ? а Ракитич --40 ?
Вы делаете Одессе смешно !
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