Президент «Урала»: «Хорошо, что „Локомотив“ вылетел из Кубка России»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб планирует победить в Кубке России.

Мы два раза играли в финале, причем, с одним и тем же соперником. Хорошо, что этот соперник («Локомотив») в этом году уже вылетел (улыбается). Правильно сказал министр спорта, что Бог любит троицу. И, может быть, мы действительно сумеем завоевать этот трофей. Очень хотим этого. Очень хотим свой трофей привезти в Екатеринбург, чтобы еще больше популяризировать наш любимый вид спорта. Большое спасибо Российскому Футбольному Союзу за инициативу привезти кубок в наш город. Сегодня утром его выставляли в манеже, где детишки с академии футбола, с футбольной школы «Урал» могли сфотографироваться с ним. Сегодня вечером с кубком можно будет сфотографироваться в «Гринвиче», а завтра перед игрой – на стадионе. Приглашаем всех на завтрашний матч!