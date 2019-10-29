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Президент «Урала»: «Хорошо, что „Локомотив“ вылетел из Кубка России»

сегодня, 15:12
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналЗавтра в 17:00 Не начался

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб планирует победить в Кубке России.

Мы два раза играли в финале, причем, с одним и тем же соперником. Хорошо, что этот соперник («Локомотив») в этом году уже вылетел (улыбается). Правильно сказал министр спорта, что Бог любит троицу. И, может быть, мы действительно сумеем завоевать этот трофей. Очень хотим этого. Очень хотим свой трофей привезти в Екатеринбург, чтобы еще больше популяризировать наш любимый вид спорта. Большое спасибо Российскому Футбольному Союзу за инициативу привезти кубок в наш город. Сегодня утром его выставляли в манеже, где детишки с академии футбола, с футбольной школы «Урал» могли сфотографироваться с ним. Сегодня вечером с кубком можно будет сфотографироваться в «Гринвиче», а завтра перед игрой – на стадионе. Приглашаем всех на завтрашний матч!

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
   34 / 884
сегодня в 15:48
Хорошо было бы, если вы в финале унизили свиней.
Морозовский
Морозовский
   6 / 884
сегодня в 15:44
Президент Иванов намекает Дюкову, что за матч-открытие "Батута" пора и рассчитаться - Кубком!
mihaluch
mihaluch
   89 / 884
сегодня в 15:24
"Локомотив" вылетел, а "Балтика" осталась.
cska plus
cska plus
   15 / 884
сегодня в 15:17
Удачи Уралу на этом поприще!
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