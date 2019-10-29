Тарасов: «Пусть кто-то меня возьмёт, поверит»

Бывший полузащитник «Локомотива» заявил, что не хочет завершать карьеру. На данный момент 35-летний футболист находится в статусе свободного агента.

До зимы я тренируюсь с «Динамо», попросил их, чтобы восстановиться. Они меня отлично приняли. Насчет контракта мы не разговаривали.

У меня есть силы продолжить карьеру. Мотивация зашкаливает! Просто дайте мне выйти на поле! Пусть кто-то меня возьмёт, поверит. Я без футбола просто схожу с ума. Готов поехать даже в Катар, почему нет? Я не боюсь перемен в жизни.