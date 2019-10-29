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Тарасов: «Пусть кто-то меня возьмёт, поверит»

сегодня, 14:41

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что не хочет завершать карьеру. На данный момент 35-летний футболист находится в статусе свободного агента.

До зимы я тренируюсь с «Динамо», попросил их, чтобы восстановиться. Они меня отлично приняли. Насчет контракта мы не разговаривали.

У меня есть силы продолжить карьеру. Мотивация зашкаливает! Просто дайте мне выйти на поле! Пусть кто-то меня возьмёт, поверит. Я без футбола просто схожу с ума. Готов поехать даже в Катар, почему нет? Я не боюсь перемен в жизни.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   6 / 884
сегодня в 15:52
На укроину прасися
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   60 / 884
сегодня в 15:41
Ну кто то наверное и подберет зимой. А почему бы и нет.??? Тот же Ахмат.
Серж 5454
Серж 5454
сегодня в 15:41
Над было Бузовой забивать голешник щас бы и парится не пришлось где играть
mortid
mortid
   296 / 884
сегодня в 15:37
Даже в Катар ))) губы раскатал не хило. А что не в Тулу? Ну возьмите меняяяяяя :D
EAGinLE
EAGinLE
   75 / 884
сегодня в 15:19
Может в ФНЛ .
cska plus
cska plus
   15 / 884
сегодня в 15:19
Вот так в жизни бывает, не нужно выпендриваться.
GYTSYL
GYTSYL
   68 / 884
сегодня в 15:11
зенит? те всех принимают в любое время года
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 884
сегодня в 15:09
Как раз первый гол Бакаев соорудил из его зоны, и Дибала свой так что Локо потерял
RussianMango
RussianMango
   82 / 884
сегодня в 14:47
Тебя даже уже и Бузова не возмёт.
Землянин
Землянин
   115 / 884
сегодня в 14:44
Безусловно, никто не сомневается, за капустой и пиаром хоть на край света махнёшь!!!)))
В Катар захотел, ЗВЕЗДА!!!
ААААА Ха Ха Ха :~))
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