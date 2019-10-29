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Сарри рассказал о состоянии Игуаина и Пьянича

сегодня, 17:45
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаЗавтра в 23:00 Не начался

Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри в преддверии матча его команды с «Дженоа» в Серии А рассказал о состоянии  игроков «старой синьоры», ранее получивших повреждения.

У Пьянича нет мышечной травмы, но мы еще посмотрим на его форму. Вчера он был не готов к игре. Игуаин вчера был в плохих кондициях. Ему наложили швы, он был потрясен. Впрочем, опять-таки, мы еще оценим его состояние. Дуглас Коста возвращается после 45 дней отсутствия, он провел всего одну тренировку с командой. Посмотрим, сможет ли он сыграть несколько минут в матче с «Дженоа».

Накануне встречи с генуэзцами Сарри также заявил, что у «Юве» есть существенные проблемы в игре. Тренер отметил, что команда мало бьет в створ ворот соперников.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Hoyar
   15 / 884
сегодня в 18:14
Чё за фамилии, какие-то бедуины с пьяницами. Молчу про всяких дебалов.)
ну куда до вандиков и бабахах)
STVA 1
STVA 1
   73 / 884
сегодня в 18:06
Бедааа...
773sergeytank
773sergeytank ответил Hoyar
   59 / 884
сегодня в 18:04
И это говорит Хуяр))
Hoyar
Hoyar
   228 / 884
сегодня в 17:57
Чё за фамилии, какие-то бедуины с пьяницами. Молчу про всяких дебалов.)
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