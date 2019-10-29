Сарри рассказал о состоянии Игуаина и Пьянича

сегодня, 17:45

Наставник «Ювентуса» в преддверии матча его команды с «Дженоа» в Серии А рассказал о состоянии игроков «старой синьоры», ранее получивших повреждения.

У Пьянича нет мышечной травмы, но мы еще посмотрим на его форму. Вчера он был не готов к игре. Игуаин вчера был в плохих кондициях. Ему наложили швы, он был потрясен. Впрочем, опять-таки, мы еще оценим его состояние. Дуглас Коста возвращается после 45 дней отсутствия, он провел всего одну тренировку с командой. Посмотрим, сможет ли он сыграть несколько минут в матче с «Дженоа».

Накануне встречи с генуэзцами Сарри также заявил, что у «Юве» есть существенные проблемы в игре. Тренер отметил, что команда мало бьет в створ ворот соперников.