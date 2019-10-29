Шалимов сообщил, что у «Ахмата» будут изменения в составе в матче с «Лучом»

Главный тренер «Ахмата» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лучом» в 1/8 финала Кубка России.

Матч покажет, насколько нам удалось восстановиться. У нас будут изменения в составе. Посмотрим. По сравнению с командами, которые играют в еврокубках, у нас нет навыков проведения матча в середине недели. Также этого навыка нет и у «Луча». Они тоже играли, как и мы, у них столько же времени на восстановление, как у нас, плюс перелет. Задача — правильно подготовиться к игре с «Лучом», одержать победу и пройти дальше.