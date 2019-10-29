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Шалимов сообщил, что у «Ахмата» будут изменения в составе в матче с «Лучом»

сегодня, 21:24
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)ЛучЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер  «Ахмата» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лучом» в 1/8 финала Кубка России.

Матч покажет, насколько нам удалось восстановиться. У нас будут изменения в составе. Посмотрим. По сравнению с командами, которые играют в еврокубках, у нас нет навыков проведения матча в середине недели. Также этого навыка нет и у «Луча». Они тоже играли, как и мы, у них столько же времени на восстановление, как у нас, плюс перелет. Задача — правильно подготовиться к игре с «Лучом», одержать победу и пройти дальше.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
   36 / 885
сегодня в 21:49
Владивосток удачи!
azures
azures
   38 / 885
сегодня в 21:40
Неужели и Лучу матч продадут?
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   630 / 885
сегодня в 21:34
Луч нужно проходить.И втобще,зачем Лучу тратить керосин на 18 тысяч километров.)))
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