Семак: «Матч против „Томи“ будет непростой. Мы фавориты только на бумаге»

Главный тренер «Зенита» рассуждает о предстоящем поединке против «Томи» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Готовимся в обычном режиме, все готовятся к матчу. Посмотрим по состоянию, у нас есть еще один день до игры. Завтра будем принимать решение по составу исходя из самочувствия футболистов. Однозначно все будут готовиться к игре. Матч непростой — это Кубок России. Цена ошибок очень высока, времени исправить ситуацию нет. Приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить.