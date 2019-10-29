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Семак: «Матч против „Томи“ будет непростой. Мы фавориты только на бумаге»

сегодня, 16:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассуждает о предстоящем поединке против «Томи» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Готовимся в обычном режиме, все готовятся к матчу. Посмотрим по состоянию, у нас есть еще один день до игры. Завтра будем принимать решение по составу исходя из самочувствия футболистов. Однозначно все будут готовиться к игре. Матч непростой — это Кубок России. Цена ошибок очень высока, времени исправить ситуацию нет. Приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить. 

Мы фавориты только на бумаге. Что касается самой игры, то это Кубок России: есть 90 минут, если потребуется, то дополнительное время и серия пенальти. Кубковые матчи абсолютно непредсказуемы. Готовимся очень серьезно. Надеемся, сможем сыграть в свою силу и победить. Что касается «Томи», то эта команда мало пропускает по меркам ФНЛ. Есть футболисты, которые прошли через структуру «Зенита» и которые будут стараться сыграть на максимуме возможностей, чтобы проявить себя. И это хорошо. Готовимся к сложному матчу, но больше всего, естественно, будем отталкиваться от своей игры и состояния наших футболистов.

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Все комментарии
Вова Туземец
Вова Туземец
   59 / 883
сегодня в 16:57
Фавориты, не фавориты, а 3 очка надо брать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 883
сегодня в 16:56
Что мешало Енисею 1/8-ю подарить...???
И красноярцам радость и Семак избавил бы себя от ненужных дежурных интервью.....
Готовились бы сейчас к ЦСКА и Лейпцигу без всяких хлопот...
А тут Томь....
Питер рулит
Питер рулит
   323 / 883
сегодня в 16:55
Выпускай Мака со товарищами и проблема решена...
Lazurny
Lazurny
   32 / 883
сегодня в 16:49
Зениту нужно сливать этот не нужный кубок, чтобы насладиться унижением свиней Томью в районе полуфинала, ибо ростов все равно сольет кубок хозяевам свиньям.
Морозовский
Морозовский
   6 / 883
сегодня в 16:42
Физрук месяца - в состоянии нес@ъ
тояния!
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   2 / 883
сегодня в 16:28
зенит фаворит по бумаге с водяными знаками...
Иероманах уже прикинул по бонусной программе своего контракта что выгоднее слиться в КР и увеличить шансы на ЧР или и Дзюбу съесть и на Азмуна сесть ))
cska plus
cska plus
   14 / 883
сегодня в 16:25
Кубковые игры всегда такие.
EAGinLE
EAGinLE
   69 / 883
сегодня в 16:22
Кубок непредсказуем .
pam06
pam06
   16 / 883
сегодня в 16:20
Совсем СБ бомбить начало. Даже здесь запаску готовят. Если уж клуб в 10-ки раз дороже не считает себя фаворитом... Куда РПЛ катится... Впрочем уже докатились, даже с ФНЛ с позиции силы играть не могут. Пора сливаться!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   363 / 883
сегодня в 16:15
Манерничает. Глазки строит.
Footbolista
Footbolista
   1 / 883
сегодня в 16:10
зенит фаворит по бумаге с водяными знаками...
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