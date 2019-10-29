Семак: «Матч против „Томи“ будет непростой. Мы фавориты только на бумаге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассуждает о предстоящем поединке против «Томи» в рамках 1/8 финала Кубка России.
Готовимся в обычном режиме, все готовятся к матчу. Посмотрим по состоянию, у нас есть еще один день до игры. Завтра будем принимать решение по составу исходя из самочувствия футболистов. Однозначно все будут готовиться к игре. Матч непростой — это Кубок России. Цена ошибок очень высока, времени исправить ситуацию нет. Приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить.
Мы фавориты только на бумаге. Что касается самой игры, то это Кубок России: есть 90 минут, если потребуется, то дополнительное время и серия пенальти. Кубковые матчи абсолютно непредсказуемы. Готовимся очень серьезно. Надеемся, сможем сыграть в свою силу и победить. Что касается «Томи», то эта команда мало пропускает по меркам ФНЛ. Есть футболисты, которые прошли через структуру «Зенита» и которые будут стараться сыграть на максимуме возможностей, чтобы проявить себя. И это хорошо. Готовимся к сложному матчу, но больше всего, естественно, будем отталкиваться от своей игры и состояния наших футболистов.
И красноярцам радость и Семак избавил бы себя от ненужных дежурных интервью.....
Готовились бы сейчас к ЦСКА и Лейпцигу без всяких хлопот...
А тут Томь....
И красноярцам радость и Семак избавил бы себя от ненужных дежурных интервью.....
Готовились бы сейчас к ЦСКА и Лейпцигу без всяких хлопот...
А тут Томь....
тояния!
тояния!