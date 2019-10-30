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Пиоли: «Мы не должны ставить телегу перед лошадью»

сегодня, 15:42

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о положении своей команды. «Милан» находится в трех очках от зоны вылета. 

Мы не должны ставить телегу перед лошадью. Еще есть время, чтобы улучшить наше положение. Если мы находимся в таком положении, значит, мы допустили ошибки.

Важно подходить к каждой игре индивидуально, правильно настраиваться. Возможно, мы не самая лучшая команда по качеству, но, по крайней мере, мы хотим быть лучшими, когда дело касается духа и решительности. 

Пора отложить в сторону все страхи и сомнения. Нам еще многое предстоит сделать. Если мы в себя поверим, то все станет возможно. 

Ранее Пиоли заявил, что чувствует себя готовым для работы в «Милане». 

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cska plus
cska plus
   10 / 878
сегодня в 15:44
Убрали Дженнаро и загнали себя на дно.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   9 / 878
сегодня в 15:43
Ахаха), уже проникся китайской мудростью Валерошки
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