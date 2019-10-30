Пиоли: «Мы не должны ставить телегу перед лошадью»

Главный тренер «Милана» высказался о положении своей команды. «Милан» находится в трех очках от зоны вылета.

Мы не должны ставить телегу перед лошадью. Еще есть время, чтобы улучшить наше положение. Если мы находимся в таком положении, значит, мы допустили ошибки.

Важно подходить к каждой игре индивидуально, правильно настраиваться. Возможно, мы не самая лучшая команда по качеству, но, по крайней мере, мы хотим быть лучшими, когда дело касается духа и решительности.

Пора отложить в сторону все страхи и сомнения. Нам еще многое предстоит сделать. Если мы в себя поверим, то все станет возможно.