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Эмери: «Джака опустошен из-за конфликта с болельщиками „Арсенала“»

сегодня, 19:03
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что полузащитник «канониров» Гранит Джака опечален из-за конфликта с болельщиками команды.

Это нелегко для него и для команды. Джака опустошен. Мы с ним разговаривали вчера, вскоре после игры мы тоже беседовали. Сегодня утром Джака тренировался с командой в нормальном режиме, но он опустошен и опечален в связи с этой ситуацией.

Напомним, что во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» фанаты «Арсенала» освистали Джаку, после чего тот выкрикнул оскорбления в их адрес.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   561 / 885
сегодня в 19:32
Купите ему няньку ещё за полтос лямов! пусть игру свою на досуге посмотрит, мертвец стоячий!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 885
сегодня в 19:16
Как я его понимаю, фанаты "Арсенала" просто вызывающе уже вконец себя ведут, они хотят, чтобы команда не ленилась, чтобы хотя бы четвертое место взяла, чтобы все над ней не смеялись, Лигу Чемпионов им подавай еще.

Наверное, он опечален, что не обматерил как следует.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   244 / 885
сегодня в 19:13
Албанский орел!!!
STVA 1
STVA 1
   70 / 885
сегодня в 19:09
Бывает...
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