Эмери: «Джака опустошен из-за конфликта с болельщиками „Арсенала“»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что полузащитник «канониров» Гранит Джака опечален из-за конфликта с болельщиками команды.
Это нелегко для него и для команды. Джака опустошен. Мы с ним разговаривали вчера, вскоре после игры мы тоже беседовали. Сегодня утром Джака тренировался с командой в нормальном режиме, но он опустошен и опечален в связи с этой ситуацией.
Напомним, что во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» фанаты «Арсенала» освистали Джаку, после чего тот выкрикнул оскорбления в их адрес.
Наверное, он опечален, что не обматерил как следует.
Наверное, он опечален, что не обматерил как следует.