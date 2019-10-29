Эмери: «Джака опустошен из-за конфликта с болельщиками „Арсенала“»

Главный тренер «Арсенала» сообщил, что полузащитник «канониров» опечален из-за конфликта с болельщиками команды.

Это нелегко для него и для команды. Джака опустошен. Мы с ним разговаривали вчера, вскоре после игры мы тоже беседовали. Сегодня утром Джака тренировался с командой в нормальном режиме, но он опустошен и опечален в связи с этой ситуацией.