Джака не собирается извиняться перед болельщиками «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака не планирует приносить извинения болельщикам команды за недавний инцидент в матче против «Кристал Пэлас».
Напомним, что швейцарец был заменен в этом поединке, но во время ухода с поля агрессивно отреагировал на свист фанатов, затем не пожал руку главному тренеру Унаи Эмери, сорвал с себя футболку и ушел в раздевалку.
Сообщается, что испанский специалист вчера позвонил хавбеку, предложив сгладить конфликт, но Джака не настроен делать первый шаг.
Если Кроенке гнобит фанатов "Арсенала" как может, почему бы и Джаке не заняться любимым делом?
Если Кроенке гнобит фанатов "Арсенала" как может, почему бы и Джаке не заняться любимым делом?