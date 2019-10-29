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Джака не собирается извиняться перед болельщиками «Арсенала»

сегодня, 13:15

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака не планирует приносить извинения болельщикам команды за недавний инцидент в матче против «Кристал Пэлас».

Напомним, что швейцарец был заменен в этом поединке, но во время ухода с поля агрессивно отреагировал на свист фанатов, затем не пожал руку главному тренеру Унаи Эмери, сорвал с себя футболку и ушел в раздевалку. 

Сообщается, что испанский специалист вчера позвонил хавбеку, предложив сгладить конфликт, но Джака не настроен делать первый шаг.

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил azures
   75 / 885
сегодня в 14:08
Гнать такого или в спартак вместо гея.
Славнов, это тоже ты?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
   4 / 885
сегодня в 14:05
не убавить, не прибавить.
Главное, Эмери еще и настолько труслив, что несколько интервью дал, чтобы оправдаться за Джаку-капитана. Рассказал, как игроки голосовали, и он не при чем. То есть типа он в команде, которая славится бесхарактерностью, выбрали бесхарактерного капитана, и это нормально (прим. - Джака не бесхарактерный, Джака в принципе по-слово-из-трех-букв-ист).

Хотя при всем при этом все равно Джака его любимчик, несмотря на все интервьюишки тренеришки)
Остапчук 67
Остапчук 67
   267 / 885
сегодня в 13:57
Усадить недоноска на лавку.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   198 / 885
сегодня в 13:55
CHMO.
dzvinka
dzvinka ответил Так Себе Аналитик
   157 / 885
сегодня в 13:46
Естественно, не собирается, ведь Эмери встретился с Кроенке, а тот, судя по всему, ему сказал: "Ты отлично топишь команду, назначить капитаном самого ненавидимого и ленивого игрока Джаку - правильный ход, его замом - самого слабого защитника Беллерина - это зачет, круто ты слил концовку сезона, выставив резерв с КП, апплодирую, Озил 2 передачи за прошлый сезон, а Мхитарян 3 - ты отличный мотиватор, Пепе играл во Франции как бог, а у нас как Жервиньо - ты гений адаптации". Если Кроенке гнобит фанатов "Арсенала" как может, почему бы и Джаке не заняться любимым делом?
не убавить, не прибавить.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   361 / 885
сегодня в 13:39
Могли быть друзьями с Глушаковым
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 885
сегодня в 13:37
Естественно, не собирается, ведь Эмери встретился с Кроенке, а тот, судя по всему, ему сказал: "Ты отлично топишь команду, назначить капитаном самого ненавидимого и ленивого игрока Джаку - правильный ход, его замом - самого слабого защитника Беллерина - это зачет, круто ты слил концовку сезона, выставив резерв с КП, апплодирую, Озил 2 передачи за прошлый сезон, а Мхитарян 3 - ты отличный мотиватор, Пепе играл во Франции как бог, а у нас как Жервиньо - ты гений адаптации".

Если Кроенке гнобит фанатов "Арсенала" как может, почему бы и Джаке не заняться любимым делом?
azures
azures
   44 / 885
сегодня в 13:27
Гнать такого или в спартак вместо гея.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 885
сегодня в 13:22
В зените так Быстрова гнобили, который им чемпионство принес
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