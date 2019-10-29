Джака не собирается извиняться перед болельщиками «Арсенала»

сегодня, 13:15

Полузащитник «Арсенала» не планирует приносить извинения болельщикам команды за недавний инцидент в матче против «Кристал Пэлас».

Напомним, что швейцарец был заменен в этом поединке, но во время ухода с поля агрессивно отреагировал на свист фанатов, затем не пожал руку главному тренеру Унаи Эмери, сорвал с себя футболку и ушел в раздевалку.

Сообщается, что испанский специалист вчера позвонил хавбеку, предложив сгладить конфликт, но Джака не настроен делать первый шаг.