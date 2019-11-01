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Каррера может стать главным тренером «Удинезе»

сегодня, 01:17

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера входит в список кандидатов на пост главного тренера «Удинезе», который сейчас занимает Игор Тудор, утверждают итальянские СМИ.

Хорватский специалист в ближайшее время должен покинуть команду, и клуб из Удине активно ищет ему замену.

В список кандидатов также входят Франческо ГвидолинПаскуале Марино и Стефано Колантуоно. Отмечается, что клуб уже контактировал с Дженнаро Гаттузо, но этот вариант кажется маловероятным с финансовой точки зрения из-за большого количества человек, которых хочет видеть в своём штабе бывший тренер «Милана».

Ранее сообщалось, что Каррера может возглавить «Дженоа». Однако «грифоны» сделали ставку на Тиаго Мотту.

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