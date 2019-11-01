Приближение кубка. Итоги 1/8 финала и четвертьфинальные пары

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Кубок России стал ближе, борьбу за трофей продолжают восемь команд. «Соккер.ру» - о вылетевших и о тех, кто сыграет в весенних матчах турнира.

Кубок России прощается с нами на четыре месяца, следующие матчи пройдут только в начале марта. Версия турнира из прошлого розыгрыша не прижилась, что печально, ведь было больше матчей. Напомню, в сезоне 2018/19 четвертьфиналы и полуфиналы состояли из двух матчей, сейчас все игры снова одиночные, то есть клубу РПЛ достаточно удачно сыграть в пяти встречах, чтобы взять трофей. Ох, у нас ведь такой жестокий календарь, два лишних матча в четвертьфинале и полуфинале — издевательство над футболистами!

А если серьезно, хорошая инициатива канула в Лету. К сожалению. Если бы прошлогодний формат сохранился, мы бы увидели двухматчевое противостояние «Спартака» и ЦСКА в четвертьфинале, по матчу на «Открытие Арене» и « ВЭБ Арене», проигравший вылетает. При нынешней формуле дерби будет только одно, его хозяина определит дополнительная жеребьевка. Впрочем, давайте начнем с того, как «Спартак», ЦСКА и другие клубы завоевали право играть в четвертьфинале Кубка России.

1/8 финала: дубли Глушакова и Ларссона, две серии пенальти, два разгрома

- Стадию 1/8 финала преодолели 5 клубов РПЛ и 3 клуба ФНЛ . Если говорить об очных матчах между представителями двух лиг, то «Зенит» и «Ахмат» разгромили «Томь» и «Луч», а вот «Химки» на выезде взяли верх над «Оренбургом». Здесь счет 2:1 в пользу РПЛ .

- В шести матчах 1/8 финала выиграли хозяева: пять встреч завершились победами принимающей стороны в основное время, еще в одном случае пришлось бить пенальти. Гости выиграли дважды: одна победа в основное время, вторая в серии пенальти.

- До послематчевой лотереи доигрались в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Матчи «Урал» - «Арсенал» и «Нижний Новгород» - «Шинник» завершились с одинаковым счетом 2:2 в рамках 90 минут и не подарили голов в овертаймах. В сериях пенальти лучше били «Урал» (счет 5:4) и «Шинник» (3:0).

- «Урал» второй сезон подряд выбивает тульский «Арсенал» из Кубка России. В сезоне 2018/19 «шмели» оказались сильнее в полуфинале, а один из матчей (победитель определялся по системе «дома и в гостях») тоже завершился со счетом 2:2.

- ЦСКА вырвал победу у «Уфы» на последних секундах матча. Если бы не гол , третья подряд встреча армейцев с «Уфой» под руководством в основное время могла завершиться вничью (до этого были результаты 2:2 и 1:1).

- «Спартак» впервые за четыре официальных матча сумел обыграть «Ростов», а Джордан Ларссон во второй игре подряд оформил дубль. До этого отметился двумя мячами в матче РПЛ против «Локомотива», выйдя на замену. Ай да Хенрика сын!

- Как и Ларссон, дублями в матчах 1/8 финала отметились из «Химок», из «Нижнего Новгорода» и экс-капитан «Спартака» . Это первые голы полузащитника за «Ахмат», оба были забиты ударами из-за пределов штрафной площади, а один из них Денис забил чуть ли не с центра поля:

Рад забить первые голы за «Ахмат». Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России. pic.twitter.com/L5tRQ0hA06 — Denis Glushakov (@DGlushakov8) 31 октября 2019 г.

- Итого, два четвертьфиналиста определились в сериях пенальти («Урал» и «Шинник»), четыре команды одержали победы в один мяч («Химки», «Торпедо», ЦСКА и «Спартак»), а вот «Зенит» и «Ахмат» выиграли с преимуществом в четыре мяча. Любопытно, что в четвертьфинале «пенальтисты» сыграют между собой, а погромщики — между собой.

Четвертьфиналы: в ожидании дерби «Спартак» - ЦСКА

Снова обращаем внимание на неравноценное распределение клубов по сетке турнира, что стало еще больше бросаться в глаза после очередного раунда отсеивания. «Слева» у нас три клуба ФНЛ и «Урал», у которого отличные шансы пробиться в третий для себя финал за последние четыре розыгрыша. Зато «справа» и «Спартак», и ЦСКА , и «Зенит», и «Ахмат».

Посмотрим на все пары 1/4 финала Кубка России и запасемся терпением: матчи следующей стадии состоятся через четыре месяца https://t.co/b6Gk1u1fI4 pic.twitter.com/saG4SFiFXP — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) 1 ноября 2019 г.

Особенно захватывающим в теории может получиться маршрут к трофею у «Спартака»: КАМАЗ - «Ростов» - ЦСКА - «Зенит» - «Урал». Если «красно-белые» сумеют пройти эту цепочку, то наверняка прочувствуют ценность Кубка России в полной мере.

«Торпедо» - «Химки»

- В четвертьфинале Кубка России сыграет пара из ФНЛ , причем на данный момент это лидеры турнира: «Торпедо» занимает первую строчку в Пердиве, «Химки» - вторые.

- Уже встречались в нынешнем сезоне, «Торпедо» дома победило 1:0

- Обе команды играли в финалах Кубка России, причем у обеих в соперниках был ЦСКА . «Торпедо» выиграло самый первый розыгрыш Кубка России в 1993 году, а «Химки» уступили армейцам 0:1 в финале 2005 года.

«Урал» - «Шинник»

- В сезонах 2016/17 и 2018/19 «Урал» играл в финалах Кубка России, где проигрывал «Локомотиву», а между этими розыгрышами, в кампании 2017/19 «шмелей» выкинул из Кубка России «Шинник», победивший в 1/16 финала со счетом 3:0.

- Легенда ярославского футбола и нынешний тренер «Шинника» Александр Побегалов львиную долю карьеры провел на малой родине, но у него было две командировки в Екатеринбург: работал с «Уралом» с 2005-го по 2009-й и в 2012-м году.

«Зенит» - «Ахмат»

- Команды встречались в Кубке России в сезоне 2005/06 на стадии 1/8 финала. Соперничество состояло из двух матчей, команды обменялись домашними победами, успех «Зенита» оказался серьезнее — 2:0 против 1:0.

- «Ахмат» - неудобный соперник для «сине-бело-голубых». В восьми последних встречах «Зенит» дважды выиграл, трижды проиграл и трижды сыграл вничью.

- Денис Глушаков забивал в ворота «Зенита» и за «Локомотив», и за «Спартак». Сумеет ли отличиться в футболке «Ахмата»?

«Спартак» - ЦСКА

- Это будет уже пятая встреча «Спартака» и ЦСКА в Кубке России и первая на четвертьфинальной стадии, до этого играли только в полуфиналах и финалах.

- В 1994-м году «Спартак» выиграл у ЦСКА финал Кубка России в серии пенальти, армейцы разгромили принципиальных противников в финале 2006 года — 3:0, между этими матчами была еще полуфинальная победа ЦСКА в 2000-м (3:1). А последнее дерби в Кубке России обернулось настоящей феерией: шесть забитых мячей на двоих и победа армейцев в серии пенальти.

- Когда «Спартак» в предыдущий раз встречался с ЦСКА в Кубке России (2011 год), тренером «красно-белых» был Валерий Карпин, чей «Ростов» «Спартак» выбил в нынешнем розыгрыше, чтобы сыграть с ЦСКА в четвертьфинале.

Матчи 1/4 финала Кубка России запланированы на 4 марта 2020 года, хозяева будут определены с помощью дополнительной жеребьевки.