Караваев: «Матч между „Зенитом“ и ЦСКА - это всегда большая игра»

Защитник «Зенита» рассуждает о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против ЦСКА .

Афиша «Зенит» — ЦСКА — это всегда большая игра. Она будет очень значимой с точки зрения турнирной борьбы. Но я бы не сказал, что матч с армейцами — это что-то мегаважное для меня лично. Я выйду на поле и буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь своей команде выиграть. «Зениту» нужны три очка — это моя главная мотивация.