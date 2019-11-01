ГлавнаяНовости

Караваев: «Матч между „Зенитом“ и ЦСКА - это всегда большая игра»

сегодня, 17:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассуждает о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против ЦСКА.

Афиша «Зенит» — ЦСКА — это всегда большая игра. Она будет очень значимой с точки зрения турнирной борьбы. Но я бы не сказал, что матч с армейцами — это что-то мегаважное для меня лично. Я выйду на поле и буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь своей команде выиграть. «Зениту» нужны три очка — это моя главная мотивация.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Генеральный директор "Химок: «У нас есть шансы пробиться в полуфинал Кубка»
Сегодня, 18:15 Комментарии0
Караваев: «ЦСКА я всегда буду вспоминать добрым словом»
Сегодня, 17:16 Комментарии3
Орлов: «Зачем Дзюбе ехать в Европу, если он здесь король?»
Сегодня, 15:38 Комментарии37
Приближение кубка. Итоги 1/8 финала и четвертьфинальные пары
Сегодня, 12:22Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии4
Быстров: «Какие могут быть претензии к Тедеско, если команда побеждает?»
Сегодня, 08:09 Комментарии20
Бубнов: «Приход Тедеско пошёл „Спартаку“ на пользу»
Сегодня, 06:21 Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kоrn3512.
kоrn3512.
   371 / 840
сегодня в 18:12
Единственное, что знаю наверняка, это то, что Гинер не пойдет на сделку с газированными, так что на дежурный договорняк, зениту, расчитывать нечего - придется попотеть
drug01
drug01
   111 / 840
сегодня в 17:59
За честную боевую ничью!
particular
particular
   16 / 840
сегодня в 17:32
Пока питерцы накапливают мотивацию, армейцы никак не могут выйти из прострации... Нехорошие предчувствия...
Но, пусть лучше в "большой игре" будет сорван победный армейский "большой куш"..:)
cska plus
cska plus
   9 / 840
сегодня в 17:31
Среди бездомных не бездомный.
cska plus
cska plus
   9 / 840
сегодня в 17:30
ЦСКА родной дом как можно забыть.
Sergey Z
Sergey Z
   324 / 840
сегодня в 17:24
Удачи армейцам!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 840
сегодня в 17:21
Главное, шобы судейки не стали героями матча...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   811 / 840
сегодня в 17:17
Против шулера
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100