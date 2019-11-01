ГлавнаяНовости

Орлов: «Зачем Дзюбе ехать в Европу, если он здесь король?»

сегодня, 15:38

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе нет необходимости уезжать в европейский клуб: 

У европейских клубов российский футбол не в большой цене, а футболисты вообще без цены. Зачем Дзюбе ехать туда, если он тут король? Ради чего?

Ему 31 год. Не надо рисковать. Впереди чемпионат Европы, ему надо быть в форме. Он в составе сборной может выступить хорошо.

 Ранее Дзюба рассказал, где он сформировался в качестве футболиста.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Приближение кубка. Итоги 1/8 финала и четвертьфинальные пары
Сегодня, 12:22Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии3
Быстров: «Какие могут быть претензии к Тедеско, если команда побеждает?»
Сегодня, 08:09 Комментарии19
Бубнов: «Приход Тедеско пошёл „Спартаку“ на пользу»
Сегодня, 06:21 Комментарии20
Ребров: «Не были бы „Спартаком“, не пропусти мы на последних минутах»
Сегодня, 05:17 Комментарии8
Рейнгольд: «Говорю как профессионал: прогресс в „Спартаке“ налицо»
Сегодня, 04:59 Комментарии97
Тилль: «„Уфа“ постарается победить „Локомотив“»
Сегодня, 03:53 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gloomy59
Gloomy59
   571 / 843
сегодня в 16:20
там двигаться надо, а не стоять!!!!!
господин Орлов, давайте не будем употреблять слова - "король", "прима" и т.д.
он просто игрок, не способный двигаться по полю, в современных ритмах, и много всего не умеющий!
VIPded
VIPded
   110 / 843
сегодня в 16:18
Незачем. Его Сочи ждёт. )))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   144 / 843
сегодня в 16:06
И то правильно. Осталось треху свиням накидать и будет супер.
Kresi frok
Kresi frok
   315 / 843
сегодня в 15:59
    drug01
    drug01
       116 / 843
    сегодня в 15:55
    Главное зарплата!!!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       13 / 843
    сегодня в 15:54
    Дзюба - не маленький мальчик, сам определится со своей дальнейшей судьбой!!!
    Igo0rek
    Igo0rek
       270 / 843
    сегодня в 15:54
    Европа - это совсем другой футбол. Туда нужно стремиться.
    Литейный 4
    Литейный 4
       5 / 843
    сегодня в 15:47
    Зачем Дзюбе Европа, когда в нашем чемпионате ему работы непочатый край? Одних только приветов Федуну осталось передать не сосчитать сколько. Гыгыгы
    spartach n1
    spartach n1
       6 / 843
    сегодня в 15:47
    В Европе сразу станет ясно что полено ноль без еськова и вилкова !
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       314 / 843
    сегодня в 15:42
    Чтобы не жалеть всю оставшуюся жизнь ему стоит попробовать.
    ДАША Д
    ДАША Д
       337 / 843
    сегодня в 15:39
    Думается, что и Дзюба примерно так думает.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100