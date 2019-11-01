Орлов: «Зачем Дзюбе ехать в Европу, если он здесь король?»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе нет необходимости уезжать в европейский клуб:

У европейских клубов российский футбол не в большой цене, а футболисты вообще без цены. Зачем Дзюбе ехать туда, если он тут король? Ради чего?

Ему 31 год. Не надо рисковать. Впереди чемпионат Европы, ему надо быть в форме. Он в составе сборной может выступить хорошо.