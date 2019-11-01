Орлов: «Зачем Дзюбе ехать в Европу, если он здесь король?»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе нет необходимости уезжать в европейский клуб:
У европейских клубов российский футбол не в большой цене, а футболисты вообще без цены. Зачем Дзюбе ехать туда, если он тут король? Ради чего?
Ему 31 год. Не надо рисковать. Впереди чемпионат Европы, ему надо быть в форме. Он в составе сборной может выступить хорошо.
Ранее Дзюба рассказал, где он сформировался в качестве футболиста.
господин Орлов, давайте не будем употреблять слова - "король", "прима" и т.д.
он просто игрок, не способный двигаться по полю, в современных ритмах, и много всего не умеющий!
господин Орлов, давайте не будем употреблять слова - "король", "прима" и т.д.
он просто игрок, не способный двигаться по полю, в современных ритмах, и много всего не умеющий!