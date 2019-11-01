Карапетян: «Игроки из ЕАЭС перестанут быть легионерами? Это хорошо»

Армянский нападающий «Сочи» прокомментировал новость о том, что спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перестанут считаться легионерами в России.

Лично для меня это очень хорошо, потому что я знаю о проблеме в Люксембурге, где только семь или даже четыре иностранца могут находиться в заявочном листе. Раньше это всегда представляло большую проблему: это значит, если у тебя пять игроков, то в любом случае один из них, независимо от того, хорошо он играл или нет, не попадёт в состав. Для меня лично это очень хорошо.