ГлавнаяНовости

Карапетян: «Игроки из ЕАЭС перестанут быть легионерами? Это хорошо»

сегодня, 19:02

Армянский нападающий «Сочи» Александр Карапетян прокомментировал новость о том, что спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перестанут считаться легионерами в России.

Лично для меня это очень хорошо, потому что я знаю о проблеме в Люксембурге, где только семь или даже четыре иностранца могут находиться в заявочном листе. Раньше это всегда представляло большую проблему: это значит, если у тебя пять игроков, то в любом случае один из них, независимо от того, хорошо он играл или нет, не попадёт в состав. Для меня лично это очень хорошо.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семак: «„Зенит“ и ЦСКА будут выкладываться на поле на 150%»
Сегодня, 19:51 Комментарии0
Генеральный директор "Химок: «У нас есть шансы пробиться в полуфинал Кубка»
Сегодня, 18:15 Комментарии0
Караваев: «ЦСКА я всегда буду вспоминать добрым словом»
Сегодня, 17:16 Комментарии6
Караваев: «Матч между „Зенитом“ и ЦСКА - это всегда большая игра»
Сегодня, 17:11 Комментарии32
Орлов: «Зачем Дзюбе ехать в Европу, если он здесь король?»
Сегодня, 15:38 Комментарии40
Приближение кубка. Итоги 1/8 финала и четвертьфинальные пары
Сегодня, 12:22Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
   177 / 843
сегодня в 19:50
Ничего против не имею!
mihaluch
mihaluch
   75 / 843
сегодня в 19:32
Перестанут и хорошо, только бы русским владели.
КЭТиК
КЭТиК
   117 / 843
сегодня в 19:31
Лучшие уедут в Россию.
kolpankolpan
kolpankolpan
   174 / 843
сегодня в 19:26
Школы сами себя разваливают, принимая за деньги детей мешков.В составах места нет талантам без денег.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 843
сегодня в 19:19
Раскатал губищу то . Это нововведение маловероятно.
3ton
3ton ответил VIPded
   261 / 843
сегодня в 19:16
Всё для развала российских футбольных школ... А в сборную РФ будем натурализовать импортных...(((
При чем здесь школы ?
Не вижу логики
VIPded
VIPded
   103 / 843
сегодня в 19:11
Всё для развала российских футбольных школ... А в сборную РФ будем натурализовать импортных...(((
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100