Генеральный директор "Химок: «У нас есть шансы пробиться в полуфинал Кубка»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России над «Оренбургом»:

Великолепная игра получилась. Ребята настроились, отдались полностью и заслуженно победили. Хотя мы понимали, что встреча будет тяжелой, сильный соперник вышел против нас. Во втором тайме при счете 2:0 понимали, что «Оренбург» приложит максимум усилий, чтобы вырвать победу, но ребята выстояли и имели еще моменты.

Мы настраиваемся на каждую игру вне зависимости от соперника. У нас есть время подготовиться к «Торпедо», мы серьезно будем готовиться, нам по силам «Торпедо» обыграть, кубок есть кубок.

Если мы выйдем в высший дивизион, то я не думаю, что могут какие-то проблемы возникнуть. Но до этого еще далеко, к концу года будем понимать.