Панюков: «В Останкино встретил Хрюшу и Степашку»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о том, что посещал Останкино и встретился с героями детской программы «Спокойной ночи малыши».
Было интересно походить по Останкино. Встретил Хрюшу и Степашку, зашел в зал программы Поле Чудес, студию «Вечернего Урганта» посмотрел. Залы были пустые, но даже декорации было интересно увидеть.
Ждал лифт и неожиданно встретил женщину, которая несла куклы. Мне предложили сфотографироваться, а я с радостью согласился. Была бы Каркуша — совсем была бы «бомба»!
Также Андрей рассказывал о фотографии со Стивеном Сигалом.