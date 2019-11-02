Панюков: «В Останкино встретил Хрюшу и Степашку»

Нападающий «Урала» рассказал о том, что посещал Останкино и встретился с героями детской программы «Спокойной ночи малыши».

Было интересно походить по Останкино. Встретил Хрюшу и Степашку, зашел в зал программы Поле Чудес, студию «Вечернего Урганта» посмотрел. Залы были пустые, но даже декорации было интересно увидеть.

Ждал лифт и неожиданно встретил женщину, которая несла куклы. Мне предложили сфотографироваться, а я с радостью согласился. Была бы Каркуша — совсем была бы «бомба»!