Тарханов: «ЦСКА может как выстрелить, так и провалиться»

Бывший главный тренер ЦСКА прокомментировал предстоящий матч армейцев с «Зенитом» в 15-м туре РПЛ .

Непредсказуемая игра, хоть и ясно, как «Зенит» будет дома играть. В средней линии они хорошо играют, в центре обороны два монстра - Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий. Если брать по опыту, «Зенит» сейчас сильнее, а у ЦСКА молодая команда - они могут где-то выстрелить, а где-то провалиться. Думаю, игра должна получиться интересной.

В том сезоне Чалов все забивал, у него получалось - сейчас у него спад, может быть, снизил требования к себе. Валерий Лобановский в своем последнем интервью говорил, что игрок должен все время совершенствоваться - тогда будет мотивация, тогда будет результат. Если чуть-чуть дать себе поблажку, это моментально сказывается, и игрок выглядит не так, как обычно.