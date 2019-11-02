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Тарханов: «ЦСКА может как выстрелить, так и провалиться»

сегодня, 13:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал предстоящий матч армейцев с «Зенитом» в 15-м туре РПЛ.

Непредсказуемая игра, хоть и ясно, как «Зенит» будет дома играть. В средней линии они хорошо играют, в центре обороны два монстра - Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий. Если брать по опыту, «Зенит» сейчас сильнее, а у ЦСКА молодая команда - они могут где-то выстрелить, а где-то провалиться. Думаю, игра должна получиться интересной.

В том сезоне Чалов все забивал, у него получалось - сейчас у него спад, может быть, снизил требования к себе. Валерий Лобановский в своем последнем интервью говорил, что игрок должен все время совершенствоваться - тогда будет мотивация, тогда будет результат. Если чуть-чуть дать себе поблажку, это моментально сказывается, и игрок выглядит не так, как обычно.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   283 / 836
сегодня в 13:56
Провалиться - более вероятно.
Василий 50
Василий 50
   489 / 836
сегодня в 13:50
Видели мы, как он в ЛЕ стреляет.
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