Гармашов: «Аршавин мог оказаться в „Ладе“»

Бывший российский футболист Александр Гармашов заявил, что экс-форвард сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин мог перейти в «Ладу».
Мог ли Аршавин оказаться в «Ладе»? Вполне. Бузникин-старший выпивал как-то в Пскове с Эдуардом Малофеевым, всплыла кандидатура Аршавина, еще до «Зенита». Но из-за «роста сидячей собаки», как я это называю, кандидатура была отвергнута. Потом высказал Бузникину: «Боишься брать игроков ниже себя?»
Ранее Гармашов рассказал о том, что футболист «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в донецкий «Шахтер».
Разница в росте с Аршавиным 8 см.......что в принципе в футболе не значимо.....
Разница в росте с Аршавиным 8 см.......что в принципе в футболе не значимо.....