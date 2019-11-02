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Гармашов: «Аршавин мог оказаться в „Ладе“»

сегодня, 12:31

Бывший российский футболист Александр Гармашов заявил, что экс-форвард сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин мог перейти в «Ладу».

Мог ли Аршавин оказаться в «Ладе»? Вполне. Бузникин-старший выпивал как-то в Пскове с Эдуардом Малофеевым, всплыла кандидатура Аршавина, еще до «Зенита». Но из-за «роста сидячей собаки», как я это называю, кандидатура была отвергнута. Потом высказал Бузникину: «Боишься брать игроков ниже себя?»

Ранее Гармашов рассказал о том, что футболист «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в донецкий «Шахтер»

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Все комментарии
igGA
igGA
   178 / 836
сегодня в 14:04
Месси по этой же причине не попал в «Ладу».
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   1 / 836
сегодня в 13:22
Можно подумать Гармашов сам ростом с «сидячего жирафа».......
Разница в росте с Аршавиным 8 см.......что в принципе в футболе не значимо.....
minai
minai
   198 / 836
сегодня в 13:04
Пьяные байки.
ДАША Д
ДАША Д
   283 / 836
сегодня в 12:55
Повезло, не перешёл.
Footbolista
Footbolista
   3 / 836
сегодня в 12:35
“...Но из-за „роста сидячей собаки“...»...смешно...
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