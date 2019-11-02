Гармашов: «Аршавин мог оказаться в „Ладе“»

сегодня, 12:31

Бывший российский футболист Александр Гармашов заявил, что экс-форвард сборной России и «Зенита» мог перейти в «Ладу».

Мог ли Аршавин оказаться в «Ладе»? Вполне. Бузникин-старший выпивал как-то в Пскове с Эдуардом Малофеевым, всплыла кандидатура Аршавина, еще до «Зенита». Но из-за «роста сидячей собаки», как я это называю, кандидатура была отвергнута. Потом высказал Бузникину: «Боишься брать игроков ниже себя?»

Ранее Гармашов рассказал о том, что футболист «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в донецкий «Шахтер».