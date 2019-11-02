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Агент: «Подделали подписи Кутепова, чтобы пристроить его в „Шахтер“»

сегодня, 12:12

Бывший российский футболист Александр Гармашов рассказал о том, чем он занимался после завершения тренерской карьеры.

Жил. С женой развелся. Начал потихоньку щипать академию Коноплева. Выдергивал футболистов по одному, плотно работал по Кутепову. Его подписи подделали, все документы были у меня на руках, прошел суды. Хотел парня в «Шахтер» пристроить, Курбан Бердыев тоже заинтересовался. В итоге оказался в «Спартаке».

Ранее ходили разговоры, что на Кутепова претендует «Зенит».  

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил wingback
   10 / 839
сегодня в 12:32
В итоге стал хрюном и сгинет в пердиве...
Как там Зенит-2 в запердивье поживает?!)))
Т34
Т34 ответил wingback
   92 / 839
сегодня в 12:27
В итоге стал хрюном и сгинет в пердиве...
Пока что все гниют в зените. Причем очень быстро портятся.
Igo0rek
Igo0rek
   305 / 839
сегодня в 12:26
Прокуратура не желает заинтересоваться подделкой подписи?
Василий 50
Василий 50
   441 / 839
сегодня в 12:21
Много внимания Кутепову.
От этого он не станет лучше играть.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   368 / 839
сегодня в 12:17
...об этом писали в 2011 году.......в еженедельнике футбол.....................
wingback
wingback
   486 / 839
сегодня в 12:16
В итоге стал хрюном и сгинет в пердиве...
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