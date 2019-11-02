Агент: «Подделали подписи Кутепова, чтобы пристроить его в „Шахтер“»

Бывший российский футболист Александр Гармашов рассказал о том, чем он занимался после завершения тренерской карьеры.
Жил. С женой развелся. Начал потихоньку щипать академию Коноплева. Выдергивал футболистов по одному, плотно работал по Кутепову. Его подписи подделали, все документы были у меня на руках, прошел суды. Хотел парня в «Шахтер» пристроить, Курбан Бердыев тоже заинтересовался. В итоге оказался в «Спартаке».
Ранее ходили разговоры, что на Кутепова претендует «Зенит».
От этого он не станет лучше играть.
От этого он не станет лучше играть.