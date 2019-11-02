«Бавария» пропустила пять мячей от «Айнтрахта»

«Бавария» уступила «Айнтрахту» в матче 10-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» (18 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Айнтрахт» (17 очков) - пятый.
Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена
«Айнтрахт» - «Бавария» 5:1 (2:1)
Голы: Костич 25, Соу 33, Абрахам 49, Хинтереггер 61, Пасьенса 85 - Левандовски 37
«Айнтрахт»: Реннов, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика, Фернандеш (Андре Силва 80), Да Коста, Соу, Роде (Гачинович 71), Костич, Дост (Камада 64), Пасьенса
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара, Мюллер (Мартинес 64), Коутиньо (Коман 57), Гнабри (Горецка 69), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Ульрайх 52, Киммих 72, Камада 87
Удаление: Боатенг 9
В параллельном матче «Лейпциг» отправил восемь мячей в ворота «Майнца».
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айнтрахт-арсенал 0:3
арсенал-бавария 15:1))))
айнтрахт-арсенал 0:3
арсенал-бавария 15:1))))