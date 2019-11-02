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«Бавария» пропустила пять мячей от «Айнтрахта»

сегодня, 19:23
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)5 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» уступила «Айнтрахту» в матче 10-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» (18 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Айнтрахт» (17 очков) - пятый.

Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена

«Айнтрахт» - «Бавария» 5:1 (2:1)
Голы: Костич 25, Соу 33, Абрахам 49, Хинтереггер 61, Пасьенса 85 - Левандовски 37

«Айнтрахт»: Реннов, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика, Фернандеш (Андре Силва 80), Да Коста, Соу, Роде (Гачинович 71), Костич, Дост (Камада 64), Пасьенса
Главный тренер: Хюттер Адольф.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара, Мюллер (Мартинес 64), Коутиньо (Коман 57), Гнабри (Горецка 69), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

Предупреждения: Ульрайх 52, Киммих 72, Камада 87

Удаление: Боатенг 9

В параллельном матче «Лейпциг» отправил восемь мячей в ворота «Майнца».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   6 / 852
сегодня в 20:06
Фантастика.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   633 / 852
сегодня в 20:03
Удивительный день,почти все гранды на этих выходных сливают матчи и все началось вчера с ПСЖ.
Bom Bom
Bom Bom
   363 / 852
сегодня в 20:03
Ну если такая Бавария возьмет салатницу, дела в Бундеслиге совсем плохи
time out
time out
   343 / 852
сегодня в 20:02
Сдурели!
DVL
DVL
   643 / 852
сегодня в 20:00
Это фиаско
Raamtvall
Raamtvall
   340 / 852
сегодня в 19:59
Что за тур! Баварский мешок утёрли, каталонский мешок утёрли, и только голубые с туринскими всё отскакивают.
NGYRZ
NGYRZ
   206 / 852
сегодня в 19:58
Раньше после матча между этими командами писали, что Бавария айнтрах..... Айнтрахт, теперь в пору писать обратное.
Karkaz
Karkaz
   311 / 852
сегодня в 19:57
А при чём тут Ковач? Центральные защитники каждый матч проваливаются. А в этой игре вообще оба фланговых защитника играли в центре. Ковач играет в атакующий футбол, поэтому у него проблемы с обороной. Придёт Моуриньо, защита заиграет лучше, но только по причине что вся команда сядет в штрафную. Придёт Клопп или Пеп, разгонят всех защитников.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   518 / 852
сегодня в 19:57
Отайнтрахтили мешок.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   135 / 852
сегодня в 19:57
Жесткий айнтрахт получился аххах
EAGinLE
EAGinLE
   70 / 852
сегодня в 19:56
Фигасе .
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   327 / 852
сегодня в 19:55
за эту вопиющую наглость летом ослабят Айнтрахт
ДСА
ДСА
   210 / 852
сегодня в 19:54
Думаю не угадал никто
RoninSibir
RoninSibir
сегодня в 19:52
Прощай, Ковач. Рано ты с Айнтрахта ушёл.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   134 / 852
сегодня в 19:40
А Майнц 8-м от Лейпцига) Неужели интрига возвращается)
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   88 / 852
сегодня в 19:40
Физрука Ковача после такого позора сразу надо прогнать
d_fincher
d_fincher
   11 / 852
сегодня в 19:39
А Левандовски все равно забил. В меньшинстве играя. Удивительный форвард.
Виталий Козлов
Виталий Козлов
сегодня в 19:39
Нагнули мягкотелых.
Брулин
Брулин
   121 / 852
сегодня в 19:38
Ура! Вряд ли теперь Ули сможет продолжать покрывать Дновача. Лишь бы его выперли, невозможно терпеть
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
   226 / 852
сегодня в 19:33
Сегодня кабинеты под проверкой.
Roman73
Roman73
   467 / 852
сегодня в 19:33
Ковач таки сделал своё дело , он расчистил поле для новой Баварии, избавился от авторитетных ветеранов Риберри и Робена.
Roman73
Roman73
   467 / 852
сегодня в 19:30
Гранды сговорились дружно проиграть сегодня,
выпотрошить любителей ставок на деньги .
Lewa2708
Lewa2708
   555 / 852
сегодня в 19:29
Понадобится не одно летнее трансферное окно, чтобы добиться той самой революции состава, о которой мечтают с позапрошлого сезона
dimagas2
dimagas2
   71 / 852
сегодня в 19:27
Маур вэлком)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 852
сегодня в 19:27
"Айнтрахт" сегодня оправдал свое название, а вот "Бавария" уж на "Фюнфтрахт" наработала))
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   586 / 852
сегодня в 19:26
Штаааа это шутка какая-то что ли 🙉🙉🙉
ColdSun1995
ColdSun1995
   434 / 852
сегодня в 19:25
ну что парни, отходите потихоньку от Лондона? :)) вот она - реальность
Groove000
Groove000
   91 / 852
сегодня в 19:24
Всех колбасников колбасит жестко. Кто в итоге выиграет в этом сезоне - большой вопрос
sihafazatron
sihafazatron
   13 / 852
сегодня в 19:24
айнтрахт-бавария 5:1
айнтрахт-арсенал 0:3
арсенал-бавария 15:1))))
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