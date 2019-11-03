Калошин объяснил, почему Вилков не удалил Азмуна в матче «Зенит» - ЦСКА

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин оценил эпизод с фолом форварда «Зенита» в матче против ЦСКА в борьбе с хавбеком .

Фол был зафиксирован, но судья решил не выносить наказание. ВАР должен был оценить эпизод с наступлением на ногу Облякова со стороны Азмуна с точки зрения ошибочности принятия решения Михаилом Вилковым. Наступ на ногу Облякова был вскользь и непрямой.

Конечно, подобные моменты часто оцениваются на семинарах с Розетти. ВАР рассматривает эпизоды только в случаях с опасными моментами.