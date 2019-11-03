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Калошин объяснил, почему Вилков не удалил Азмуна в матче «Зенит» - ЦСКА

03 ноября 2019, 21:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин оценил эпизод с фолом форварда «Зенита» Сердара Азмуна в матче против ЦСКА в борьбе с хавбеком Иваном Обляковым.

Фол был зафиксирован, но судья решил не выносить наказание. ВАР должен был оценить эпизод с наступлением на ногу Облякова со стороны Азмуна с точки зрения ошибочности принятия решения  Михаилом Вилковым. Наступ на ногу Облякова был вскользь и непрямой.

Конечно, подобные моменты часто оцениваются на семинарах с Розетти. ВАР рассматривает эпизоды только в случаях с опасными моментами.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
   135 / 946
04 ноября в 20:22
вар идея не плохая! но в российском исполнении полная дрянь как и судейство!!!!!!!!! сплошные вилки с мешками да отмазки егорова!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Союзник противников
Союзник противников ответил За адекватность
   23 / 946
04 ноября в 17:47
Приветствую. Никто не говорит, что ВАР лекарство от всех проблем. Но если благодаря ему даже хотя бы на 50% уменьшится число ошибок, то будет уже польза. Условно "Локо"-"Зенит", если бы не ВАР, то ничья. Потом разбор полетов, скандал, ну и дальше по накатанной, кто кого купил, кто кому занес и.т.д. Пользы от ВАР больше, чем вреда. Как всегда субъективное мнение.
Фигня всё это-бродят по полю,как зомби,в ожидании.Скорее бы зима,паузы,ОРЗ,понос...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ФК Пупсик
   7 / 946
04 ноября в 16:54
От моего мнения и моих решений ничего не зависит. В отличие от футбольных судей
RIR68
RIR68
   261 / 946
04 ноября в 14:29
обсуждать это теперь бесполезно. у одних свои видения, у других другие. хотя я не видел резкого отрицания из Питера того, что фолы имели большую критичность, чем им придал Вилков.

но эту фразу чиновника ВАРа нужно запомнить: " Есть факт того, что нога Азмуна с шипами находится на ноге Облякова. Но нет скорости, нет силы, нет интенсивности" !!!!!
нужно ещё добавить, что ногу Облякову в перерыве в раздевалке расчесал "условный Набабкин"!!!
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
   22 / 946
04 ноября в 13:25
Я понимаю ваш вечный спор с Москвой, которая из столиц круче. Но ни я, ни Байкал не являемся москвичами и нам нет дела до вашего извечного спора. Мы, с Байкалом, говорим о том, о чём говорит вся футбольная страна, а вы всё сводите к спору, какая из столиц круче . А мне это фиолетово.
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
   22 / 946
04 ноября в 13:18
Как вы любите всё с ног на голову ставить.
Байкал-38
Байкал-38 ответил cska1948
   75 / 946
04 ноября в 12:30
Байкал вам говорит об игроках, которых Зенит купил лишь бы купить, а вы перечислили играющих в Локо футболистов. Неужели не понимаете разницы? Вон, только в Сочи Зенит сбросил не нужных ему восемь игроков.
Совершенно верно подмечено!
Скупая пачками молодых российских игроков, Зенит "гноил" их на скамейке. Отчасти виноваты и сами игроки, повелись на бабло. Ну, а не бывалая "щедрость" Зенита легко объяснима, ФК Сочи это Динамо из Санкт-Петербурга. Дальше продолжать не надо и так всё понятно.
А насчёт своих воспитанниках в Зените и Локо как то вообще смешно сравнивать, как можно сравнивать с тем чего совсем нет?!!!
Footbolista
Footbolista ответил cska1948
   2 / 946
04 ноября в 12:13
И они показывают "класс"...последнее место в таблице...они были очень нужны зениту)...
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
   22 / 946
04 ноября в 12:09
Байкал вам говорит об игроках, которых Зенит купил лишь бы купить, а вы перечислили играющих в Локо футболистов. Неужели не понимаете разницы? Вон, только в Сочи Зенит сбросил не нужных ему восемь игроков.
Dimitriy1
Dimitriy1
   828 / 946
04 ноября в 12:07
Зинке сразу первое место отдайте и все.И не будет таких нелепых высказываний что БАРАНИН АЗМУН не виноват а другой игрок виноват. Люди смотрят и все видят.В перерыве матча разбор момента и говорят прямая картачка Газмуну. А клоун Широкий говорит да не все норм.Противно слушать таких г...о экспертов
cska1948
cska1948 ответил Байкал-38
   22 / 946
04 ноября в 12:02
Смешно! Особенно про воспитанников. Как же взять и всё перевернуть. У Локо пол состава из собственных воспитанников, а остальные пришлые, в принципе этот баланс можно считать почти за идеальный. Про судейство в очных спорить не буду, опять не в пользу Зенита будет. Напомню лишь один момент из прошлого. 2012 год связка М.Вилков гл. судья, В.Мишков резервный. 32 минута матча Чорлука фолит на Халке, но с мячом остаётся Зенит и игра продолжается. Вдруг на бровке появляется Мешков и подзывает Вилкова, даёт чёткие указания и Шишкину показывают вторую жёлтую и удаляют с поля. В последствии КДК красную карточку Шишкину отменили!!! Разве тут может быть два мнения, что это было? Нет конечно, вот и в матче с ЦСКА у Зенита в поле был всё тот же Вилков и руководил им Мешков. Два показательных момента: не удаление Азмуна и удаление Бийола. Связка Вилков-Мешков отработала опять на отлично или скажите совпадение? Я же говорю не надо спорить, будет не в пользу Зенита!!! Ну, а Зениту с помощью Дюкова и денег Газпрома надо просто официально выкупить связку Вилков-Мешков на все без исключения матчи РПЛ, вот беда в еврокубках они судить за Зенит не могут.
Помнится, в игре КС - Зенит, за нарушение в метре от линии штрафной площади Вилков поставил пенальти в ворота КС.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
   75 / 946
04 ноября в 11:56
Смешно! Особенно про воспитанников. Как же взять и всё перевернуть. У Локо пол состава из собственных воспитанников, а остальные пришлые, в принципе этот баланс можно считать почти за идеальный.
Про судейство в очных спорить не буду, опять не в пользу Зенита будет. Напомню лишь один момент из прошлого. 2012 год связка М.Вилков гл. судья, В.Мишков резервный. 32 минута матча Чорлука фолит на Халке, но с мячом остаётся Зенит и игра продолжается. Вдруг на бровке появляется Мешков и подзывает Вилкова, даёт чёткие указания и Шишкину показывают вторую жёлтую и удаляют с поля. В последствии КДК красную карточку Шишкину отменили!!!
Разве тут может быть два мнения, что это было? Нет конечно, вот и в матче с ЦСКА у Зенита в поле был всё тот же Вилков и руководил им Мешков. Два показательных момента: не удаление Азмуна и удаление Бийола. Связка Вилков-Мешков отработала опять на отлично или скажите совпадение?
Я же говорю не надо спорить, будет не в пользу Зенита!!! Ну, а Зениту с помощью Дюкова и денег Газпрома надо просто официально выкупить связку Вилков-Мешков на все без исключения матчи РПЛ, вот беда в еврокубках они судить за Зенит не могут.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Гавроша
   75 / 946
04 ноября в 10:41
Молодец, красиво правду сказал! А теперь почитай тут: https://www.soccer.ru/blogs/record/1108234/syomin-yuriy-musaev-murad?from=top https://www.soccer.ru/news/1127263/husainov-sergey-miranchuk-aleksey https://www.soccer.ru/blogs/record/1110005/syomin-yuriy-cska?from=top
Да читал я уже это, сюда ещё можно добавить истерику Гинера, у которого в последнее время туго с финансами. А вот когда было много......
Да собственно не об этом речь от меня шла. Просто захотелось посмотреть в последнее время на реакцию именно тех, кто пакости про Локо пишет. Вижу про свой клуб им такое слышать не по нраву.
Переубеждать никого не собираюсь, да и пустое это всё, да собственно и меня тоже. А моё мнение это мое мнение!
Гавроша
Гавроша ответил Байкал-38
   46 / 946
04 ноября в 10:27
Как про Локо писать так ты мастак! А Зенит не трожь? Ты наверное под Дзюбу косишь, против Зенита свистнули, он в гневе всех разносит в пух и прах, явно свистят за Зенит сразу не в его компетенции обсуждать судейство. И как вообще можно сравнивать Сухину и Дюкова с деньгами Газпрома? Я раньше не писал такого, но такие как ты меня сподвигли на это. Мне раньше нравился Зенит (особенно эпоха Садырина, Морозова). Зенит как самобытный клуб со своими воспитанниками и залихватской игрой просуществовал примерно до 2008-10 года, а сейчас это не Зенит, а детище Газпрома. Причём с каждым годом имидж добытый ранее всё падает и падает. Трансферная политика так вообще печальна. Столько хороших игроков было загублено Зенитом. А где ваши воспитанники? Правильно, а зачем они нужны?! Лозунг "Мы всё и всех купим" не раз был слышен из Питера. Зенит даже интеллигента Семака превратили в быдло! За одну его фразу на всю страну про "козлов", а потом ещё заявив ( в попытке уйти от ответственности), что он так своих помощников называет, я его перестал уважать как человека!!! Так, что если любишь писать пакости про другие клубы, то и будь добр принять ответку, тем более Зенит сам предоставляет такие возможности. А так потешил меня сегодня!!!
Молодец, красиво правду сказал! А теперь почитай тут:

https://www.soccer.ru/blogs/record/1108234/syomin-yuriy-musaev-murad?from=top
https://www.soccer.ru/news/1127263/husainov-sergey-miranchuk-aleksey
https://www.soccer.ru/blogs/record/1110005/syomin-yuriy-cska?from=top
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил cska1948
   339 / 946
04 ноября в 10:21
Разговор идёт не о том, кто наиграл или не наиграл на победу. Разговор идёт о ПРЕДВЗЯТОМ судействе.
Не говори, я тоже замечаю что в нашем чемпионате ЦСКА, Спартак, Локомотив являются самыми угнетенными командами. Их все время засвистывают. Такая у нас страна.

Зато вот как окажутся они в еврокубках, где все честно, так там вся правда и вылезает, прямо прет: Лозана, АЕК, АИК, Лудогорец, Ливерпуль, Санкт-Гален, Легия, Апполон, и ............

Вот что значит честные арбитры!
stavr74
stavr74
   211 / 946
04 ноября в 10:17
что бы дать красную Азмуну надо открытый перелом ждать что ли ???
Союзник противников
Союзник противников ответил mihaluch
   23 / 946
04 ноября в 10:11
Что спорить.ЦСКА всё равно не будет требовать переигровки.
А она предусмотрена Регламентом,по этим основаниям??? "Жена цезаря вне подозрений".
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
   75 / 946
04 ноября в 10:06
Как про Локо писать так ты мастак! А Зенит не трожь?
Ты наверное под Дзюбу косишь, против Зенита свистнули, он в гневе всех разносит в пух и прах, явно свистят за Зенит сразу не в его компетенции обсуждать судейство.
И как вообще можно сравнивать Сухину и Дюкова с деньгами Газпрома?
Я раньше не писал такого, но такие как ты меня сподвигли на это.
Мне раньше нравился Зенит (особенно эпоха Садырина, Морозова). Зенит как самобытный клуб со своими воспитанниками и залихватской игрой просуществовал примерно до 2008-10 года, а сейчас это не Зенит, а детище Газпрома. Причём с каждым годом имидж добытый ранее всё падает и падает. Трансферная политика так вообще печальна. Столько хороших игроков было загублено Зенитом. А где ваши воспитанники? Правильно, а зачем они нужны?! Лозунг "Мы всё и всех купим" не раз был слышен из Питера.
Зенит даже интеллигента Семака превратили в быдло! За одну его фразу на всю страну про "козлов", а потом ещё заявив ( в попытке уйти от ответственности), что он так своих помощников называет, я его перестал уважать как человека!!!

Так, что если любишь писать пакости про другие клубы, то и будь добр принять ответку, тем более Зенит сам предоставляет такие возможности.
А так потешил меня сегодня!!!
pam06
pam06
   12 / 946
04 ноября в 09:51
И где тут объяснение почему Вилков не удалил Азмуна???? Здесь чистой воды попытка оправдания невмешательства VAR. Подбирайте правильные заголовки и не вводите в заблуждение. Многие и без этого не могут разобраться...
kella
kella
   862 / 946
04 ноября в 08:49
ВАР - это все лишь инструмент! В руках судьи - это наВАР, а в остальных - самоВАР!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   217 / 946
04 ноября в 08:24
И вообще гоги не виноват, Обляков сам спровоцировал. Вот реально, щас найдут оправдания абсолютно всему гнилью со стороны Вилкова
Байкал-38
Байкал-38
   75 / 946
04 ноября в 06:52
ВАР постановил: "Облякова дисквалифицировать, Зениту выдать золотые медали досрочно!"
Что за хрень несёт Калошин? Он 56 или других за 56ов держит?

ВАР рассматривает эпизоды только в случаях с опасными моментами.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1148091/azmun-serdar-oblyakov-ivan

Так это и был опасный момент, который требовал просмотра момента с последующим удалением Азмуна! А как тогда быть с остальными удалениями после просмотра по всему миру? Оказывается все ранее подобные просмотры были нарушением! газВАРпром одним словом!!!
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
04 ноября в 06:13
Стыдно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил spartach n1
   45 / 946
04 ноября в 06:12
А чё...все нормально ведь. Сухожилия не лопнули, кость не белеет)).
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
04 ноября в 06:12
Удалять конечно надо было.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
04 ноября в 06:06
Что спорить.ЦСКА всё равно не будет требовать переигровки.
cska1948
cska1948 ответил ФК Пупсик
   22 / 946
04 ноября в 05:39
Ты хочешь сказать, что ЦДКА наиграл на победу?
Разговор идёт не о том, кто наиграл или не наиграл на победу. Разговор идёт о ПРЕДВЗЯТОМ судействе.
cska1948
cska1948 ответил Союзник противников
   22 / 946
04 ноября в 05:35
Там ещё кто-то из многочисленных "экспертов-футболистов прошлого",про другой эпизод с Ахметовым,кажется,сказал,что у него мало опыта.Надо было падать и страдать,и был бы штрафной и карточка..А он просто упал,вскочил и побежал дальше за мячом,но не успел к нему. МОНСТРЫ!!!.
Это говорил судья Федотов в перерыве матча и говорил он это про Облякова. И за то, что Федотов квалифицировал этот "наступ" как прямую красную карточку, то "Матч Премьер" самому Федотову показал красную карточку и уже после матча его в обзоре матча не было. И их, "Матч Премьер", понять можно, ведь он Газпромовский. Не хватало, чтобы на Газпромовском канале говорили, что Азмун наиграл на две красные, а получил одну жёлтую. Вот Федотову рот и заткнули.
Багров-брат
Багров-брат
   786 / 946
04 ноября в 04:39
Какое то странное объяснение...))) Просто в стиле россчиновничества...)))
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Wolf77785
   339 / 946
04 ноября в 04:23
Все кроме Москвы, в основном ненавидят столичные проекты, которые каждый год стабильно позорятся в еврокубках, вылетая и занимая 4 месте в ЛЧ и в ЛЕ!
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