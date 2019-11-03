Калошин объяснил, почему Вилков не удалил Азмуна в матче «Зенит» - ЦСКА

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин оценил эпизод с фолом форварда «Зенита» Сердара Азмуна в матче против ЦСКА в борьбе с хавбеком Иваном Обляковым.
Фол был зафиксирован, но судья решил не выносить наказание. ВАР должен был оценить эпизод с наступлением на ногу Облякова со стороны Азмуна с точки зрения ошибочности принятия решения Михаилом Вилковым. Наступ на ногу Облякова был вскользь и непрямой.
Конечно, подобные моменты часто оцениваются на семинарах с Розетти. ВАР рассматривает эпизоды только в случаях с опасными моментами.
но эту фразу чиновника ВАРа нужно запомнить: " Есть факт того, что нога Азмуна с шипами находится на ноге Облякова. Но нет скорости, нет силы, нет интенсивности" !!!!!
нужно ещё добавить, что ногу Облякову в перерыве в раздевалке расчесал "условный Набабкин"!!!
но эту фразу чиновника ВАРа нужно запомнить: " Есть факт того, что нога Азмуна с шипами находится на ноге Облякова. Но нет скорости, нет силы, нет интенсивности" !!!!!
нужно ещё добавить, что ногу Облякову в перерыве в раздевалке расчесал "условный Набабкин"!!!
Скупая пачками молодых российских игроков, Зенит "гноил" их на скамейке. Отчасти виноваты и сами игроки, повелись на бабло. Ну, а не бывалая "щедрость" Зенита легко объяснима, ФК Сочи это Динамо из Санкт-Петербурга. Дальше продолжать не надо и так всё понятно.
А насчёт своих воспитанниках в Зените и Локо как то вообще смешно сравнивать, как можно сравнивать с тем чего совсем нет?!!!
Скупая пачками молодых российских игроков, Зенит "гноил" их на скамейке. Отчасти виноваты и сами игроки, повелись на бабло. Ну, а не бывалая "щедрость" Зенита легко объяснима, ФК Сочи это Динамо из Санкт-Петербурга. Дальше продолжать не надо и так всё понятно.
А насчёт своих воспитанниках в Зените и Локо как то вообще смешно сравнивать, как можно сравнивать с тем чего совсем нет?!!!
Про судейство в очных спорить не буду, опять не в пользу Зенита будет. Напомню лишь один момент из прошлого. 2012 год связка М.Вилков гл. судья, В.Мишков резервный. 32 минута матча Чорлука фолит на Халке, но с мячом остаётся Зенит и игра продолжается. Вдруг на бровке появляется Мешков и подзывает Вилкова, даёт чёткие указания и Шишкину показывают вторую жёлтую и удаляют с поля. В последствии КДК красную карточку Шишкину отменили!!!
Разве тут может быть два мнения, что это было? Нет конечно, вот и в матче с ЦСКА у Зенита в поле был всё тот же Вилков и руководил им Мешков. Два показательных момента: не удаление Азмуна и удаление Бийола. Связка Вилков-Мешков отработала опять на отлично или скажите совпадение?
Я же говорю не надо спорить, будет не в пользу Зенита!!! Ну, а Зениту с помощью Дюкова и денег Газпрома надо просто официально выкупить связку Вилков-Мешков на все без исключения матчи РПЛ, вот беда в еврокубках они судить за Зенит не могут.
Про судейство в очных спорить не буду, опять не в пользу Зенита будет. Напомню лишь один момент из прошлого. 2012 год связка М.Вилков гл. судья, В.Мишков резервный. 32 минута матча Чорлука фолит на Халке, но с мячом остаётся Зенит и игра продолжается. Вдруг на бровке появляется Мешков и подзывает Вилкова, даёт чёткие указания и Шишкину показывают вторую жёлтую и удаляют с поля. В последствии КДК красную карточку Шишкину отменили!!!
Разве тут может быть два мнения, что это было? Нет конечно, вот и в матче с ЦСКА у Зенита в поле был всё тот же Вилков и руководил им Мешков. Два показательных момента: не удаление Азмуна и удаление Бийола. Связка Вилков-Мешков отработала опять на отлично или скажите совпадение?
Я же говорю не надо спорить, будет не в пользу Зенита!!! Ну, а Зениту с помощью Дюкова и денег Газпрома надо просто официально выкупить связку Вилков-Мешков на все без исключения матчи РПЛ, вот беда в еврокубках они судить за Зенит не могут.
Да собственно не об этом речь от меня шла. Просто захотелось посмотреть в последнее время на реакцию именно тех, кто пакости про Локо пишет. Вижу про свой клуб им такое слышать не по нраву.
Переубеждать никого не собираюсь, да и пустое это всё, да собственно и меня тоже. А моё мнение это мое мнение!
Да собственно не об этом речь от меня шла. Просто захотелось посмотреть в последнее время на реакцию именно тех, кто пакости про Локо пишет. Вижу про свой клуб им такое слышать не по нраву.
Переубеждать никого не собираюсь, да и пустое это всё, да собственно и меня тоже. А моё мнение это мое мнение!
https://www.soccer.ru/blogs/record/1108234/syomin-yuriy-musaev-murad?from=top
https://www.soccer.ru/news/1127263/husainov-sergey-miranchuk-aleksey
https://www.soccer.ru/blogs/record/1110005/syomin-yuriy-cska?from=top
https://www.soccer.ru/blogs/record/1108234/syomin-yuriy-musaev-murad?from=top
https://www.soccer.ru/news/1127263/husainov-sergey-miranchuk-aleksey
https://www.soccer.ru/blogs/record/1110005/syomin-yuriy-cska?from=top
Зато вот как окажутся они в еврокубках, где все честно, так там вся правда и вылезает, прямо прет: Лозана, АЕК, АИК, Лудогорец, Ливерпуль, Санкт-Гален, Легия, Апполон, и ............
Вот что значит честные арбитры!
Зато вот как окажутся они в еврокубках, где все честно, так там вся правда и вылезает, прямо прет: Лозана, АЕК, АИК, Лудогорец, Ливерпуль, Санкт-Гален, Легия, Апполон, и ............
Вот что значит честные арбитры!
Ты наверное под Дзюбу косишь, против Зенита свистнули, он в гневе всех разносит в пух и прах, явно свистят за Зенит сразу не в его компетенции обсуждать судейство.
И как вообще можно сравнивать Сухину и Дюкова с деньгами Газпрома?
Я раньше не писал такого, но такие как ты меня сподвигли на это.
Мне раньше нравился Зенит (особенно эпоха Садырина, Морозова). Зенит как самобытный клуб со своими воспитанниками и залихватской игрой просуществовал примерно до 2008-10 года, а сейчас это не Зенит, а детище Газпрома. Причём с каждым годом имидж добытый ранее всё падает и падает. Трансферная политика так вообще печальна. Столько хороших игроков было загублено Зенитом. А где ваши воспитанники? Правильно, а зачем они нужны?! Лозунг "Мы всё и всех купим" не раз был слышен из Питера.
Зенит даже интеллигента Семака превратили в быдло! За одну его фразу на всю страну про "козлов", а потом ещё заявив ( в попытке уйти от ответственности), что он так своих помощников называет, я его перестал уважать как человека!!!
Так, что если любишь писать пакости про другие клубы, то и будь добр принять ответку, тем более Зенит сам предоставляет такие возможности.
А так потешил меня сегодня!!!
Ты наверное под Дзюбу косишь, против Зенита свистнули, он в гневе всех разносит в пух и прах, явно свистят за Зенит сразу не в его компетенции обсуждать судейство.
И как вообще можно сравнивать Сухину и Дюкова с деньгами Газпрома?
Я раньше не писал такого, но такие как ты меня сподвигли на это.
Мне раньше нравился Зенит (особенно эпоха Садырина, Морозова). Зенит как самобытный клуб со своими воспитанниками и залихватской игрой просуществовал примерно до 2008-10 года, а сейчас это не Зенит, а детище Газпрома. Причём с каждым годом имидж добытый ранее всё падает и падает. Трансферная политика так вообще печальна. Столько хороших игроков было загублено Зенитом. А где ваши воспитанники? Правильно, а зачем они нужны?! Лозунг "Мы всё и всех купим" не раз был слышен из Питера.
Зенит даже интеллигента Семака превратили в быдло! За одну его фразу на всю страну про "козлов", а потом ещё заявив ( в попытке уйти от ответственности), что он так своих помощников называет, я его перестал уважать как человека!!!
Так, что если любишь писать пакости про другие клубы, то и будь добр принять ответку, тем более Зенит сам предоставляет такие возможности.
А так потешил меня сегодня!!!
Что за хрень несёт Калошин? Он 56 или других за 56ов держит?
ВАР рассматривает эпизоды только в случаях с опасными моментами.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1148091/azmun-serdar-oblyakov-ivan
Так это и был опасный момент, который требовал просмотра момента с последующим удалением Азмуна! А как тогда быть с остальными удалениями после просмотра по всему миру? Оказывается все ранее подобные просмотры были нарушением! газВАРпром одним словом!!!
Что за хрень несёт Калошин? Он 56 или других за 56ов держит?
ВАР рассматривает эпизоды только в случаях с опасными моментами.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1148091/azmun-serdar-oblyakov-ivan
Так это и был опасный момент, который требовал просмотра момента с последующим удалением Азмуна! А как тогда быть с остальными удалениями после просмотра по всему миру? Оказывается все ранее подобные просмотры были нарушением! газВАРпром одним словом!!!