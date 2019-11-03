Берг: «„Краснодар“ заслужил ничью в матче с „Ростовом“»

Форвард «Краснодара» прокомментировал ничейный результат в поединке 15-го тура РПЛ против «Ростова»:

Мы провели тяжелый первый тайм, возможно, нам просто не повезло. Уже в первом тайме мы поняли, что, играя в комбинационный футбол, мы слишком много теряли мяч. Соперник делает ставку на контратаки. Вот они и наказали нас так дважды. Характер игры требовал, чтобы мы перешли на длинный пас, на забросы вперед. Это было нужно, чтобы обезопасить себя от потерь в средней части поля. Считаю, что и Ари, и я хорошо с этим справились. Мы умеем цепляться впереди и нагнетать напряжение при такой игре. Мы были уверены, что сможем переломить ход встречи. Во втором мы начали создавать больше моментов, действовали явно успешнее. Мы заслужили это очко. Мы показали, что морально мы сильная команда. Я думаю, что болельщики не пожалели, что пришли на этот матч.