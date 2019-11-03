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Берг: «„Краснодар“ заслужил ничью в матче с „Ростовом“»

03 ноября 2019, 21:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Форвард «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал ничейный результат в поединке 15-го тура РПЛ против «Ростова»:

Мы провели тяжелый первый тайм, возможно, нам просто не повезло. Уже в первом тайме мы поняли, что, играя в комбинационный футбол, мы слишком много теряли мяч. Соперник делает ставку на контратаки. Вот они и наказали нас так дважды. Характер игры требовал, чтобы мы перешли на длинный пас, на забросы вперед. Это было нужно, чтобы обезопасить себя от потерь в средней части поля. Считаю, что и Ари, и я хорошо с этим справились. Мы умеем цепляться впереди и нагнетать напряжение при такой игре. Мы были уверены, что сможем переломить ход встречи. Во втором мы начали создавать больше моментов, действовали явно успешнее. Мы заслужили это очко. Мы показали, что морально мы сильная команда. Я думаю, что болельщики не пожалели, что пришли на этот матч.

Ранее своим мнением об игре поделился главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   204 / 946
04 ноября в 07:35
Счет очень приемлимый.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   302 / 946
04 ноября в 07:20
В футбол надо либо играть ,либо не играть ! Карпин получил по заслугам после слива Кубка России . Краснодару -респект !
Физручини
Физручини
   372 / 946
04 ноября в 00:18
Говорящее дерево!
ABir
ABir
   221 / 946
03 ноября в 23:21
Чудесное спасение Краснодара в дополнительное вре
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
03 ноября в 23:00
Счёт на табло без участия судьи. Всё справедливо.
Трезвый повар
Трезвый повар
   97 / 946
03 ноября в 21:30
Спасибо обеим командам за отличную игру
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
03 ноября в 21:26
матч был интересный
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