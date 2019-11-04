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Черевченко: «„Арсенал“ перестроил тактику перед игрой со „Спартаком“»

04 ноября 2019, 22:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ:

Мы перестроили тактику, смотрели игры «Спартака», кто создавал им сложности и что мешало соперникам добиться успеха. У «Спартака» во втором тайме были хорошие моменты, но мы играли рассудительно. У «Спартака» стали появляться зоны, нужно было забивать ещё. Я говорил, что первые 15-20 минут после перерыва будет тяжело. 

Моменты у нас были и в других играх, где-то что-то мешало в завершающей стадии. Где-то футболисты мешали. Но я согласен, что «Арсенал» показывает тот футбол, который нравится болельщикам. Но «Спартак» заставил нас глубоко сесть в оборону, знали их силу и быстрых игроков. Старались не дать им свободных зон. 

Сочетание они поменяли, потому что есть игроки хорошего уровня. Но при любом тренере они играют в три центральных. Да, во втором тайме они перестроились, после 20-й минуты стали играть длинными передачами, это создало нам сложности. 

Как я могу оценить игру Шамова, если сыграли на ноль. Было видно, что он вытащил два-три очень сложных мяча. Очень спокойно в свои 25 лет сыграл на выходе. Можно сказать, что сыграл без запара. 

Ранее наставник «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что «Арсенал» заслуженно победил в сегодняшней встрече. 

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   93 / 946
05 ноября в 05:39
Над свиньями просто издеваются уже.
oleg3k
oleg3k
   104 / 946
04 ноября в 22:38
Это не футбол что показал арсенал,а АНТИФУТБОЛ.И сами не играли и СПАРТАКУ не дали.Ну и судейка конечно как мог помогал.Иуда.
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 22:33
    mihaluch
    mihaluch
       85 / 946
    04 ноября в 22:27
    Зачем полковнику Федуну "Спартак"? Да чтобы тот не когда не был выше ЦСКА.
    STVA 1
    STVA 1
       90 / 946
    04 ноября в 22:13
    Тедеску тоже со схемой начудил)))
    ABir
    ABir
       221 / 946
    04 ноября в 22:13
    Да на 50 процентов - это победа Шамова!
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