Черевченко: «„Арсенал“ перестроил тактику перед игрой со „Спартаком“»

Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ :

Мы перестроили тактику, смотрели игры «Спартака», кто создавал им сложности и что мешало соперникам добиться успеха. У «Спартака» во втором тайме были хорошие моменты, но мы играли рассудительно. У «Спартака» стали появляться зоны, нужно было забивать ещё. Я говорил, что первые 15-20 минут после перерыва будет тяжело.



Моменты у нас были и в других играх, где-то что-то мешало в завершающей стадии. Где-то футболисты мешали. Но я согласен, что «Арсенал» показывает тот футбол, который нравится болельщикам. Но «Спартак» заставил нас глубоко сесть в оборону, знали их силу и быстрых игроков. Старались не дать им свободных зон.



Сочетание они поменяли, потому что есть игроки хорошего уровня. Но при любом тренере они играют в три центральных. Да, во втором тайме они перестроились, после 20-й минуты стали играть длинными передачами, это создало нам сложности.



Как я могу оценить игру Шамова, если сыграли на ноль. Было видно, что он вытащил два-три очень сложных мяча. Очень спокойно в свои 25 лет сыграл на выходе. Можно сказать, что сыграл без запара.