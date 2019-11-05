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Сёмин объяснил, почему «Локомотив» не захотел играть на «Лужниках» с «Юве»

05 ноября 2019, 13:00
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему его команда не будет играть против «Ювентуса» в матче группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». 

Почему не играем в «Лужниках»? Это еще большой вопрос, сколько бы людей там собралось. Мы должны играть там, где нашим игрокам удобней. А нашим игрокам удобней дома. А там мы были бы в гостях.

Пусть наши болельщики всё это прочувствуют на нашем стадионе. Они этого заслуживают. Они любят наше Черкизово. Мы здесь ощущаем самую мощную поддержку.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
05 ноября в 19:39
Что это еще за: «Локомотив» не захотел играть на «Лужниках»

Мне хотелось бы верить, что Соккер Русский ресурс, так что надо говорить по-русски, а не на каковски.
Любимец
Любимец ответил Броник
   665 / 946
05 ноября в 19:04
На свой стадион если половину соберут народа и то хорошо.
На Юве?! Там билеты в первую неделю разошлись! А то что в инете гуляет - сплошь спекуляция!
Faustello
Faustello
   19 / 946
05 ноября в 14:58
Шпалыч чертовски прав!
Локо удачи в этом матче!
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 14:23
Логично, прав Палыч!
Броник
Броник
   219 / 946
05 ноября в 13:46
На свой стадион если половину соберут народа и то хорошо.
beefs
beefs
   281 / 946
05 ноября в 13:11
Все правильно, на лужниках выращивайте морковку для...
Rheinfall
Rheinfall
   356 / 946
05 ноября в 13:08
какие к черту Лужники? депо свой стадик заполнить не в состоянии , так как болел там раз два и обчелся)
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