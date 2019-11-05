Сёмин объяснил, почему «Локомотив» не захотел играть на «Лужниках» с «Юве»

Главный тренер «Локомотива» объяснил, почему его команда не будет играть против «Ювентуса» в матче группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».

Почему не играем в «Лужниках»? Это еще большой вопрос, сколько бы людей там собралось. Мы должны играть там, где нашим игрокам удобней. А нашим игрокам удобней дома. А там мы были бы в гостях.

Пусть наши болельщики всё это прочувствуют на нашем стадионе. Они этого заслуживают. Они любят наше Черкизово. Мы здесь ощущаем самую мощную поддержку.