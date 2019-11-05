Сёмин объяснил, почему «Локомотив» не захотел играть на «Лужниках» с «Юве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему его команда не будет играть против «Ювентуса» в матче группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».
Почему не играем в «Лужниках»? Это еще большой вопрос, сколько бы людей там собралось. Мы должны играть там, где нашим игрокам удобней. А нашим игрокам удобней дома. А там мы были бы в гостях.
Пусть наши болельщики всё это прочувствуют на нашем стадионе. Они этого заслуживают. Они любят наше Черкизово. Мы здесь ощущаем самую мощную поддержку.
Мне хотелось бы верить, что Соккер Русский ресурс, так что надо говорить по-русски, а не на каковски.
Мне хотелось бы верить, что Соккер Русский ресурс, так что надо говорить по-русски, а не на каковски.
Локо удачи в этом матче!
Локо удачи в этом матче!