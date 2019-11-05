Сёмин: «Игра с „Ювентусом“ – это самое важное»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Игра с «Ювентусом» – это самое важное. Это большой ажиотаж. Если мы завоюем очки – то это станет большой возможностью пройти в еврокубки на следующий год. Поэтому самая важная игра – завтра.

Ситуация простая – будем бороться за каждый эпизод, каждый момент. Мы должны играть в сбалансированный футбол, иначе сдержать таких нападающих, которые есть в «Ювентусе», будет очень сложно.