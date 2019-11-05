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Сёмин: «Игра с „Ювентусом“ – это самое важное»

05 ноября 2019, 12:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса»

Игра с «Ювентусом» – это самое важное. Это большой ажиотаж. Если мы завоюем очки – то это станет большой возможностью пройти в еврокубки на следующий год. Поэтому самая важная игра – завтра.

Ситуация простая – будем бороться за каждый эпизод, каждый момент. Мы должны играть в сбалансированный футбол, иначе сдержать таких нападающих, которые есть в «Ювентусе», будет очень сложно.

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Все комментарии
амурец
амурец
   210 / 946
06 ноября в 02:41
Локо удачи, с Ювентусом она понадобиться
Jesus_
Jesus_ ответил Любимец
   611 / 946
05 ноября в 23:46
Ну стадион будет битком под завязку реветь - когда еще совершать подвиги!
    Jesus_
    Jesus_ ответил Гавроша
       611 / 946
    05 ноября в 23:46
    Игрокам он неверняка сказал совсем другое: главное, это чемпионат и ради него надо слить ЛЧ,чтобы на следующий год опять туда попасть и снова занять последнее место в группе, чтобы следующей весной опять биться за место в ЛЧ.
    О боже, да 51ики еще рот раскрывают. У вас группа раз в 10 проще, вы сливаете без остановки, опять обо76ись, еще и дома. Хрен вы куда из группы легкой выйдете; Ну серьезно, когда я увижу хоть одного адекватного свинорыльного или бомжару? Ну нет таких чтоли? Одного поля ягоды.
    legendsofsails
    legendsofsails
       371 / 946
    05 ноября в 22:50
    Ну а что, не в петлю же лезть ? Надо как-то жить и с этой игрой, лучше все одно не получается...
    Гавроша
    Гавроша
       46 / 946
    05 ноября в 19:42
    Игрокам он неверняка сказал совсем другое: главное, это чемпионат и ради него надо слить ЛЧ,чтобы на следующий год опять туда попасть и снова занять последнее место в группе, чтобы следующей весной опять биться за место в ЛЧ.
    Любимец
    Любимец
       665 / 946
    05 ноября в 19:02
    Ну стадион будет битком под завязку реветь - когда еще совершать подвиги!
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил h8you
       16 / 946
    05 ноября в 18:49
    улыбают комменты снизу двух главных итальянских кабинетов)))))
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         16 / 946
      05 ноября в 18:47
      Откупорь по этому случаю коньяШку. Аха-ха)
      Союзник противников
      Союзник противников
         23 / 946
      05 ноября в 15:26
      Поражение при сопротивлении будет хорошим моральным исходом матча,а главная задача группового турнира-не упустить третье место и ЛЕ.
      h8you
      h8you
         39 / 946
      05 ноября в 15:22
      улыбают комменты снизу двух главных итальянских кабинетов)))))
      pam06
      pam06
         12 / 946
      05 ноября в 14:21
      Конечно играть в каждом моменте. Алучше загнать на свою половину БЖРК "Молодец" и все будет окей, свою половину перекроет полностью, а мощности хватит, что бы хотя бы раз пробить в в точку... А так удачи паровозам!!!
      Василий 50
      Василий 50
         456 / 946
      05 ноября в 13:35
      Потому в ЧР не играете?
      За адекватность
      За адекватность
         51 / 946
      05 ноября в 13:33
      Самая важная следующая игра с "Байером". Добивайтесь в ней положительного результата и спокойно играйте в ЛЕ в следующем году. А с "Ювентусом" уж как получится. ИМХО.
      Rheinfall
      Rheinfall
         356 / 946
      05 ноября в 13:11
      Желаю удачи Локо.
      kella
      kella
         862 / 946
      05 ноября в 13:00
      Сдержать нападающих можно, а симулянтов - зась!
      cska plus
      cska plus
         18 / 946
      05 ноября в 12:59
      Важное но не самое важное.
      time out
      time out
         53 / 946
      05 ноября в 12:57
      Да ладно уже! Что там важного? Наливай, Палыч, и пей!
      GYTSYL
      GYTSYL
         32 / 946
      05 ноября в 12:56
      Кабинет снова затянут!
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
         148 / 946
      05 ноября в 12:54
      Тяжело будет играть против кабинета.
      viv
      viv
         126 / 946
      05 ноября в 12:50
      Прав Палыч...только играя с грандами как Ювентус, Реал, Ливерпуль...можно добыть славу....
      Крестовский баклан
      Крестовский баклан
         286 / 946
      05 ноября в 12:43
      Вторая попытка поставить паровоз в ворота аххах
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