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Щесны: «С нетерпением жду победы над Крыховяком»

06 ноября 2019, 14:13
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал предстоящую встречу со своим другом Гжегожем Крыховяком в матче Лиги чемпионов против «Локомотива».  

Мы дружим уже много лет. Мы росли вместе, и это прекрасная история. Но я с нетерпением жду победы над ним. Я являюсь частью одной из сильнейших команд турнира, я уверен в своих возможностях и стараюсь изо всех сил.

Отметим, что ранее Щесны поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».

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dzvinka
dzvinka
   108 / 946
06 ноября в 15:24
"часть одной из сильнейших команд турнира" - ахахахаха
он вкурсе что макаронный наВар не работает в ЛЧ?)) скажите ему кто-нить.
bacek15
bacek15
   571 / 946
06 ноября в 14:50
Скорей всего вы не увидитесь сегодня, поскольку Локо не планирует покидать свою половину поля ))
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 14:37
Крыховяк от злости парочку воткнёт Щесны.
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