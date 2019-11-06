Щесны: «С нетерпением жду победы над Крыховяком»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал предстоящую встречу со своим другом Гжегожем Крыховяком в матче Лиги чемпионов против «Локомотива».
Мы дружим уже много лет. Мы росли вместе, и это прекрасная история. Но я с нетерпением жду победы над ним. Я являюсь частью одной из сильнейших команд турнира, я уверен в своих возможностях и стараюсь изо всех сил.
Отметим, что ранее Щесны поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».
он вкурсе что макаронный наВар не работает в ЛЧ?)) скажите ему кто-нить.
он вкурсе что макаронный наВар не работает в ЛЧ?)) скажите ему кто-нить.