Щесны: «С нетерпением жду победы над Крыховяком»

Вратарь «Ювентуса» прокомментировал предстоящую встречу со своим другом в матче Лиги чемпионов против «Локомотива».

Мы дружим уже много лет. Мы росли вместе, и это прекрасная история. Но я с нетерпением жду победы над ним. Я являюсь частью одной из сильнейших команд турнира, я уверен в своих возможностях и стараюсь изо всех сил.