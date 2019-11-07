Каштру: «„Шахтеру“ удалось практически невозможное»

Наставник «Шахтера» подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (3:3).

По тому, что происходило до удаления Марлоса, к нашей команде совершенно нельзя было придраться. Мы полностью контролировали игру. Прекрасно начали, знали, что первые минуты будут очень сложными, и команда отлично справлялась. Ворота соперника всегда были перед глазами ребят, принимали мяч лицом к ним, а не спиной, что крайне важно. Забили первыми. «Динамо» среагировало и сравняло счёт.

Мы продолжали идти вперёд, ожидали, что во втором тайме что-то немного изменится, и переживали, что наша команда немного расслабится. Тем не менее всё шло отлично, пока не произошёл инцидент с удалением Марлоса. После этого игра очень усложнилась. Были и другие ситуации: травма Степаненко, возможность Матвиенко забить, при которой счёт мог стать 2:1 в нашу пользу. Затем случилось то, чего мы не ожидали, – счёт 1:3. Но мы провели правильные замены, команда смогла среагировать. Вышедшие на поле футболисты добавили энергии. В итоге нам удалось сделать практически невозможное. Сперва мы расстраивались, а в конце обрадовались, что получилось сравнять счёт. У нас есть возможность пройти дальше. Возможно, в этом матче мы показали то, что привлекает к футболу миллионы людей.

Когда арбитр побежал смотреть видеоповтор, у нас уже была информация, что это действительно пенальти на Пятове. Если по Тайсону были какие-то сомнения, было ли касание, то насчёт Пятова мы были уверены. Тайсон и Тете между собой решили, кто пробьёт. Это два игрока, которые отвечают за пенальти и исполняют их очень хорошо. Тете показал огромную уверенность, пробил, и, как видим, у него получилось. Я, честно говоря, впервые в своей жизни просто не смог смотреть пенальти.