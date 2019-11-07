ГлавнаяНовости

Пятов: «Заработанный мной пенальти? Его же ещё надо было забить»

07 ноября 2019, 04:39
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 3Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов дал комментарий после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Украинскому клубу удалось вырвать ничью благодаря забитому в концовке пенальти, который заработал голкипер «горняков».

Какие ощущения могли быть [от заработанного пенальти]? Его же ещё надо было забить (улыбается). Могли добиться победы, а могли проиграть. Молодцы, что вылезли, забили два гола.

Если бы перед игрой сказали, что будет 3:3, то мы бы не были довольными. Мы всегда играем на победу, и после удаления игрока «Динамо» могли забить сразу и довести дело до конца.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Матч с „Эйбаром“ может оказаться ещё труднее остальных»
Сегодня, 03:46 Комментарии0
Вальверде: «Я всегда чувствовал уважение и поддержку „Барселоны“»
Сегодня, 03:21 Комментарии0
МакТоминэй: «МЮ может завоевать 3 трофея в этом сезоне»
Сегодня, 02:53 Комментарии3
Коста о мяче, забитом «Локомотиву»: «Мой самый красивый гол»
Сегодня, 01:38 Комментарии1
Гвардиола готов в будущем возглавить клуб Серии А
Сегодня, 00:55 Комментарии6
Клопп: «К игре с „Ман Сити“ нужно быть готовым с первой секунды»
Вчера, 22:41 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
   165 / 946
07 ноября в 11:01
Да уж! ДЗ знатно обморозилось. Можно смело этот случай в учебник по тактике пихать в раздел "Как не нужно играть в концовке". ))
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
07 ноября в 08:39
Конечно судейка хохлам немного подработал,но по игре ничья справедливый итог.
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 05:49
Ничейка справедливый результат.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100