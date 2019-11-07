Пятов: «Заработанный мной пенальти? Его же ещё надо было забить»

Вратарь «Шахтера» дал комментарий после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Украинскому клубу удалось вырвать ничью благодаря забитому в концовке пенальти, который заработал голкипер «горняков».

Какие ощущения могли быть [от заработанного пенальти]? Его же ещё надо было забить (улыбается). Могли добиться победы, а могли проиграть. Молодцы, что вылезли, забили два гола.

Если бы перед игрой сказали, что будет 3:3, то мы бы не были довольными. Мы всегда играем на победу, и после удаления игрока «Динамо» могли забить сразу и довести дело до конца.