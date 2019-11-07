Леонардо: «Зидану следует перестать отвлекать Мбаппе заявлениями о „Реале“»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал слова главного тренера «Реала» , который ранее заявил, что форвард ПСЖ мечтает играть за мадридский клуб.

Это раздражает. Сейчас неподходящее время, чтобы говорить о мечтах и обо всём таком. Это должно прекратиться.

Мбаппе – очень важный игрок для нас, и сейчас неподходящий момент, чтобы дестабилизировать его этими разговорами.