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Леонардо: «Зидану следует перестать отвлекать Мбаппе заявлениями о „Реале“»

07 ноября 2019, 05:39

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал слова главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, который ранее заявил, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе мечтает играть за мадридский клуб.

Это раздражает. Сейчас неподходящее время, чтобы говорить о мечтах и обо всём таком. Это должно прекратиться.

Мбаппе – очень важный игрок для нас, и сейчас неподходящий момент, чтобы дестабилизировать его этими разговорами.

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Все комментарии
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   610 / 946
07 ноября в 11:51
Это хорошо, значит в псж понимают что это последний сезон мбаппе в их клубе. Welcome to Real Madrid
Ruslan3132
Ruslan3132
   350 / 946
07 ноября в 11:02
какой раздражительный )) успокоительные надо пить
neomessi
neomessi ответил Рауль и Зидан
   234 / 946
07 ноября в 09:52
Есть доля правды в твоих словах. Возможно так и будет.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил neomessi
   188 / 946
07 ноября в 08:52
Ты недооцениваешь везение Зидана . Он был на грани увольнения перед Эль классико , и если бы там проиграл бы , то уволили , но его перенесли , что дало Зидану время. Возможно он ещё следующего тренера переживёте в Барсе
neomessi
neomessi ответил cevin cigan
   234 / 946
07 ноября в 07:08
Будет у вас два вальверде.
cevin cigan
cevin cigan ответил neomessi
   118 / 946
07 ноября в 07:01
Думаю Зидан не будет тренировать Мбаппе. Его уже к этому моменту возможно и не будет. Думаю Вальверде пойдет в Реал после Зидана))
Зачем нам два Вальверде?
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
07 ноября в 06:20
Ну очень хочется.
neomessi
neomessi
   234 / 946
07 ноября в 06:20
Думаю Зидан не будет тренировать Мбаппе.
Его уже к этому моменту возможно и не будет. Думаю Вальверде пойдет в Реал после Зидана))
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 05:46
Если негритёнок сам об этом говорит то почему бы нет.
Abverin
Abverin
   203 / 946
07 ноября в 05:43
Скоро зидана самого попрут.
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