Хеведес: «„Локомотив“ заслуживал большего в матче с „Юве“»

Защитник «Локомотива» прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хоть сегодня я и встретился со многими своими друзьями, мы очень разочарованы исходом матча. Мы достаточно хорошо играли сегодня и имели хорошие моменты, чтобы забить ещё.

Победный гол был забит благодаря мастерству Дугласа Косты. Сегодня мы заслуживали большего, но иногда футбол бывает таким. Иногда побеждает индивидуальное мастерство.

Мы довольно хорошо оборонялись. У соперника фантастический состав, и вы не можете защититься от всего, что предлагает их скорость и класс. Мы старались очень плотно играть в обороне и не делать больших разрывов между линиями. Мы заслуживали большего.

Первый матч был совершенно другим. «Ювентус» постоянно прессинговал нас, а мы были под их давлением и играли в 5 защитников. Сегодня мы оборонялись четырьмя и имели больше атакующих возможностей, создавая «Ювентусу» больше проблем. Мы провели несколько хороших контратак, которые можно было бы довести до гола, но, к сожалению, мы этого не сделали.