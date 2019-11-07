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Быстров: «Мурило намудрило!»

07 ноября 2019, 09:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что в поражении «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов виноват футболист железнодорожников Мурило.

Вышел свежий Мурило, который должен был помочь. Как ты так можешь выходить и борьбу проигрывать? Люди пахали 92 минуты, устали. А ты свежий! Мурило намудрило! Правильно Сёмин не хотел его брать на первый сбор. И не взял в итоге. Так нельзя. «Темную» [устроить] ему в раздевалке.
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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
07 ноября в 20:58
35 лет,а в голове до сих пор потёмки.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   215 / 946
07 ноября в 15:21
безмозглое существо
fanatcska94
fanatcska94
   155 / 946
07 ноября в 13:32
А можно бомжеэксперты будут комментировать только действия игроков газового мешка? Кому вообще может быть интересно мнение этих шаршавиных, широговых и бистровых, если по отношению к одним они позволяют себе говорить то, что думают. А в сторону зенита одни даже посмотреть косо боятся.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
07 ноября в 12:39
Один игрок в поле не воин.Явных ошибок Мурило не допускал.
time out
time out
   53 / 946
07 ноября в 12:27
Быстрову, похоже, "темную" не раз устраивали, всю голову отбили.
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 11:20
Быстров бы себя вспомнил, пешеход хренов критиковать всегда просто.
galem72
galem72
   165 / 946
07 ноября в 11:18
Как можно такое нести в интервью во всеуслышание? ((

*facepalm*
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   204 / 946
07 ноября в 10:50
Могут обвинить в расизме
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
07 ноября в 10:40
мурило - му*ило))0

а так кто ты такой Быстров?) Мрило и зидан и гвардиола знают, а тебя?)
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
07 ноября в 10:12
Быстров провокатор всегда был: пораскидает деньги в своём шкафчике, чтобы все видли и идёт играть! Лазурный, одним словом!
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
07 ноября в 10:03
Не красиво так говорить, по питерски
VIPded
VIPded
   137 / 946
07 ноября в 09:58
Много очепяток в заголовке и цитате...)))
sihafazatron
sihafazatron
   17 / 946
07 ноября в 09:55
Не правильно все скидывать на одного мурилу)
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