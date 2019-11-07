Быстров: «Мурило намудрило!»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что в поражении «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов виноват футболист железнодорожников Мурило.
Вышел свежий Мурило, который должен был помочь. Как ты так можешь выходить и борьбу проигрывать? Люди пахали 92 минуты, устали. А ты свежий! Мурило намудрило! Правильно Сёмин не хотел его брать на первый сбор. И не взял в итоге. Так нельзя. «Темную» [устроить] ему в раздевалке.
*facepalm*
*facepalm*
а так кто ты такой Быстров?) Мрило и зидан и гвардиола знают, а тебя?)
а так кто ты такой Быстров?) Мрило и зидан и гвардиола знают, а тебя?)