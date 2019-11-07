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«Тоттенхэм» взял три очка в Сербии

07 ноября 2019, 00:56
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 4Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В игре 4-го тура ЛЧ «Тоттенхэм» победил «Црвену Звезду». «Шпоры» набрали 7 очков и закрепились на 2-м месте. Сербы остались на 3-й позиции.

Белград, стадион Райко Митич

«Црвена Звезда» - «Тоттенхэм» 0:4 (0:1)
Голы: Ло Чельсо 34, Сон 57, Сон 61, Эриксен 85

«Црвена Звезда»: Борян, Гобелжич (Жандер 46), Милунович, Дегенек, Родич, Петрович, Йованчич (Каньяс 62), Гарсия (Боаки 67), Марин, ван Ла Парра, Павков
Главный тренер: Милойевич Владан.

«Тоттенхэм»: Газзанига, Фойт, Давинсон Санчес, Дайер, Роуз, Сиссоко, Н'Домбеле, Ло Чельсо (Скипп 86), Алли (Эриксен 62), Сон (Сессеньон 75), Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Дайер 30, Петрович 65, Скипп 90+2

В другом матче группы «Бавария» обыграла «Олимпиакос».

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   52 / 946
07 ноября в 11:02
Молодцы! Даже наш супер креативный Кристиан ухитрился запихнуть голешник))
ДСА
ДСА
   212 / 946
07 ноября в 05:09
Неожиданно легко.
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN
   439 / 946
07 ноября в 01:46
Молодцы!
95-shishani-95
95-shishani-95
   377 / 946
07 ноября в 01:28
ТТХ что-то не похож на самого себя
Будущий игрок Реала отличился?))
cannongun
cannongun
   151 / 946
07 ноября в 01:04
поцоны с победой и сухарем!
шитя - обо76ес! ждем лысого в1\4
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