«Тоттенхэм» взял три очка в Сербии

В игре 4-го тура ЛЧ «Тоттенхэм» победил «Црвену Звезду». «Шпоры» набрали 7 очков и закрепились на 2-м месте. Сербы остались на 3-й позиции.
Белград, стадион Райко Митич
«Црвена Звезда» - «Тоттенхэм» 0:4 (0:1)
Голы: Ло Чельсо 34, Сон 57, Сон 61, Эриксен 85
«Црвена Звезда»: Борян, Гобелжич (Жандер 46), Милунович, Дегенек, Родич, Петрович, Йованчич (Каньяс 62), Гарсия (Боаки 67), Марин, ван Ла Парра, Павков
Главный тренер: Милойевич Владан.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Фойт, Давинсон Санчес, Дайер, Роуз, Сиссоко, Н'Домбеле, Ло Чельсо (Скипп 86), Алли (Эриксен 62), Сон (Сессеньон 75), Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Дайер 30, Петрович 65, Скипп 90+2
В другом матче группы «Бавария» обыграла «Олимпиакос».
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шитя - обо76ес! ждем лысого в1\4
шитя - обо76ес! ждем лысого в1\4