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ПСЖ победил «Брюгге»

07 ноября 2019, 00:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

В игре 4-го тура ЛЧ ПСЖ победил «Брюгге». Парижане имеют 12 очков после четырех туров и лидируют, «Брюгге» - 3-й.

Париж, стадион Парк де Пренс

«Пари Сен-Жермен» - «Брюгге» 1:0 (1:0)
Гол: Икарди 22

Нереализованный пенальти: - Дианье 76

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Дагба, Силва, Кимпембе, Бернат, Гейе, Маркиньос, Верратти (Сарабия 90), Анхель Ди Мария, Икарди (Кавани 72), Мбаппе (Дракслер 83)
Главный тренер: Тухель Томас.

«Брюгге»: Миньоле, Одилон, Мехеле, Дели, Рикка Ростаньол, Баланта, Деннис, Ритс (Де Кетелар 86), Ванакен, Диатта (Шрейверс 77), Окереке (Дианье 66)
Главный тренер: Клеман Филипп.

Предупреждения: Баланта 26, Верратти 54, Силва 74

В другом матче группы «Реал» одержал победу над «Галатасараем».

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Все комментарии
obana777
obana777
   194 / 946
07 ноября в 08:47
Не убедительно.
Броник
Броник
   219 / 946
07 ноября в 06:20
ПСЖ с победой!
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