В игре 4-го тура ЛЧ ПСЖ победил «Брюгге». Парижане имеют 12 очков после четырех туров и лидируют, «Брюгге» - 3-й.
Париж, стадион Парк де Пренс
«Пари Сен-Жермен» - «Брюгге» 1:0 (1:0)
Гол: Икарди 22
Нереализованный пенальти: - Дианье 76
«Пари Сен-Жермен»: Навас, Дагба, Силва, Кимпембе, Бернат, Гейе, Маркиньос, Верратти (Сарабия 90), Анхель Ди Мария, Икарди (Кавани 72), Мбаппе (Дракслер 83)
Главный тренер: Тухель Томас.
«Брюгге»: Миньоле, Одилон, Мехеле, Дели, Рикка Ростаньол, Баланта, Деннис, Ритс (Де Кетелар 86), Ванакен, Диатта (Шрейверс 77), Окереке (Дианье 66)
Главный тренер: Клеман Филипп.
Предупреждения: Баланта 26, Верратти 54, Силва 74
В другом матче группы «Реал» одержал победу над «Галатасараем».