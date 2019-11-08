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Червиченко: «„Спартаку“ не привыкать к поражениям»

вчера, 06:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов19:00 Не начался

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча бывшей команды с «Крыльями Советов» в 16-м туре РПЛ высказался о текущей ситуации в московском клубе.

«Спартаку» не привыкать к поражениям, так что не стоит ждать какой-то особой реакции после неудачи с «Арсеналом». Понятно, что этот сезон уже провален, и чуда от нового тренера Тедеско ждать не стоит. «Спартаку» нужен эмоциональный взрыв, а после прихода нового наставника этого не наблюдается. Думаю, до зимнего перерыва нет смысла надеяться на какие-то положительные изменения.

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Все комментарии
viv
viv
   126 / 946
вчера в 17:19
А Червиченко прав....10-ое место спартака подтверждает его слова...
Байкал-38.
Байкал-38.
   156 / 946
вчера в 15:05
Да уж, поражений уже больше чем побед.
за
за
   644 / 946
вчера в 13:10
ЧервИченко не привыкать плохо пахнуть.
makkie
makkie
   35 / 946
вчера в 12:04
Реально ведь червяк!
nikoladolgov
nikoladolgov
   69 / 946
вчера в 11:33
Червю верим ! Спаси Спартак !
За адекватность
За адекватность
   51 / 946
вчера в 11:29
День ли, ночь на дворе, а Вы господин Червиченко все о "Спартаке" думаете, все мысли золотые высказываете. Совсем не бережете себя. Отдохнуть Вам нужно.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
вчера в 10:39
Сейчас "Спартак" средненький клуб и не стоит ждать чуда. Чуда можно достигнуть
только знанием и трудом.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил nik52
   69 / 946
вчера в 10:01
не может парень успокоится,ты давно продал Спартак во всех смыслах.
Не продал, а отобрали жидомасоны , аесли продал то баксы где ?
nikoladolgov
nikoladolgov
   69 / 946
вчера в 09:58
Дайте Червю порулить Спартаком !
Стольько бабла уходит и все мимо кассы !
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 946
вчера в 09:33
    nik52
    nik52
       319 / 946
    вчера в 07:55
    не может парень успокоится,ты давно продал Спартак во всех смыслах.
    Литейный 4
    Литейный 4
       9 / 946
    вчера в 07:47
    Спартак и есть самое больше поражение. А ещё критикуют аутсайдеры десятиместные. Гыгыгы
    Т34
    Т34
       27 / 946
    вчера в 07:46
    Чуда ждать не надо. Гнилой Червиченко другим не станет.
    SHMEL
    SHMEL ответил Сергеевич вернулся1
       127 / 946
    вчера в 07:42
    Исчезнет Червь под землю, будет эмоциональный взрыв в Спартаке. Как он задолбал клуб. Параноик ревнивый.
    Видишь,Петрович,Червяк своей цели добивается,глядя на твою реакцию,да и другим приятно,видя как вы (поросята) нервничаете и реагируете.
    mat73
    mat73
       310 / 946
    вчера в 07:31
    Какой он же гнилой и грязный в душе человечишка!
    Mangur
    Mangur
       471 / 946
    вчера в 07:30
    Без комментариев
    karnager
    karnager
       195 / 946
    вчера в 07:10
    Интересно, сколько прибавится симпатии со стороны болельщиков других команд, если Спартак все же попадёт в ФНЛ? Мне кажется, больше выгоды - станут миллионерами по продаже футболок. Даже я, околофутбольный, сочту за честь поиметь такую историческую вещь - от Чемпионства до Дна 3 года!
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    вчера в 06:55
    Ничего, они весной в 10 матчах наберут 36 очков и обгонят всех.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       462 / 946
    вчера в 06:48
    К врачу ему надо.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       45 / 946
    вчера в 06:47
    Исчезнет Червь под землю, будет эмоциональный взрыв в Спартаке. Как он задолбал клуб.
    Параноик ревнивый.
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