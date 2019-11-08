Червиченко: «„Спартаку“ не привыкать к поражениям»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча бывшей команды с «Крыльями Советов» в 16-м туре РПЛ высказался о текущей ситуации в московском клубе.

«Спартаку» не привыкать к поражениям, так что не стоит ждать какой-то особой реакции после неудачи с «Арсеналом». Понятно, что этот сезон уже провален, и чуда от нового тренера Тедеско ждать не стоит. «Спартаку» нужен эмоциональный взрыв, а после прихода нового наставника этого не наблюдается. Думаю, до зимнего перерыва нет смысла надеяться на какие-то положительные изменения.